Conheça todas as sedes da Copa do Mundo Feminina de 2023

A próxima edição da Copa do Mundo Feminina, em 2023, fará sua estreia no Hemisfério Sul. E, primeira vez, terá sede dividida em dois países, Austrália e Nova Zelândia. Ao todo, nove cidades e dez estádios participarão da competição.

Sydney é o único local que receberá jogos em duas arenas. Além da famosa cidade, a Austrália terá partidas realizadas em outros quatro lugares: Adelaide, Brisbane, Melbourne e Perth. Já as quatro sedes neozelandesas serão: Auckland, Dunedin, Hamilton e Wellington.

A abertura será no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, com capacidade para 50 mil torcedores. As semifinais serão divididas, com um jogo em cada país.

Eden Park, em Auckland, receberá a abertura do Mundial

Já a decisão acontecerá no Estádio Olímpico de Sydney, que foi construído para os Jogos de 2000. O outro estácio da cidade australiana, o Sydney Football Stadium, é o único dos dez escolhidos que está sendo construído para o Mundial.

O Estádio Olímpico de Sydney sediará a decisão da Copa do Mundo Feminina

A Copa Feminina de 2023 será a primeira com 36 seleções, 12 a mais que a edição de 2019, na França. O Mundial passado, vencido pelos Estados Unidos, foi disputado em nove estádios, distribuídos por nove cidades francesas. A decisão foi no estádio do Lyon, com capacidade para 57,9 mil torcedores. Já o Estádio Olímpico de Syndey pode receber até 83,5 mil pessoas.

Confira os nove estádios da Copa Feminina de 2023:

AUSTRÁLIA

Adelaide – Hindmarsh Stadium, 16,5 mil torcedores

Vista de Adelaide, na Austrália

Brisbane – Brisbane Stadium, 52,5 mil torcedores

Vista de Brisbane, na Austrália

Melbourne – Melbourne Rectangular Stadium, 30 mil torcedores

Vista de Melbourne, na Austrália

Perth – Perth Rectangular Stadium, 22,5 mil torcedores

Vista de Perth, na Austrália

Sydney – Stadium Australia (Estádio Olímpico), 83,5 mil torcedores

Sydney - Sydney Football Stadium, 45 mil torcedores (previsão)

Vista de Sydney, na Austrália

NOVA ZELÂNDIA

Auckland – Eden Park, 50 mil torcedores

Vista de Auckland, na Nova Zelândia

Dunedin – Dunedin Stadium, 30,7 mil torcedores

Vista de Dunedin, na Nova Zelândia

Hamilton – Waikato Stadium, 25,8 mil torcedores

Vista de Hamilton, na Nova Zelândia

Wellington – Wellington Stadium, 34,5 mil torcedores

Vista de Wellington, na Nova Zelândia

