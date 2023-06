Conheça trezena que adapta clássicos da MPB e axé music em homenagem a Santo Antônio

Uma trezena, ao mesmo tempo, tradicional e diferente: assim pode ser definida a homenagem da devota Verônica Souza a Santo Antônio. Há 24 anos, entre os dias 11 a 13 de junho, ela promove a 'Trezena de Santo Antônio Itinerante' no bairro do Cabula, em Salvador. O tríduo, que poderia chamar a atenção pelos milagres atribuídos ao santo casamenteiro, tem caráter especial devido às músicas cantadas pelos fiéis.

Além das tradicionais canções religiosas, como 'Ladainha', 'Responso' e 'Salve', o grupo de oração liderado por Verônica entoa versões e pastiches — canção criada a partir da apropriação do estilo de outra — da música popular brasileira (MPB) a fim de saudar Santo Antônio.

Entre as diversas músicas que estão no Livro de Cânticos da Trezena Itinerante, estão composições de Roberto Carlos, Maria Bethânia, Carlinhos Brown e Fagner. Sucessos da axé music também se fazem presentes nas noites do tríduo.

'Diga Que Valeu', de Bell Marques, se tornou 'Diga que a Trezena Valeu'; 'Voa, Voa' virou 'Pra Ver Santo Antônio Eu vou'; 'Tão Sonhada', de Saulo, passou a ser 'A Trezena Tão Sonhada'; e 'Pra Frente', de Ivete Sangalo se transformou em 'A Trezena Vai'.

“Foi uma forma de atrair o público mais jovem, pois ele tinha dificuldade com as músicas mais tradicionais que eram cantadas nas trezenas. É uma maneira de se identificar com Santo Antônio e, desse modo, ter um novo olhar acerca da trezena e se conectar com a reza", conta Verônica.

A devota, que, desde a infância, segue o operário dos milagres, decidiu fazer sua própria trezena — que passa pelas casas de amigos e familiares — após ter um pedido atendido por ele em 1999.

“Sempre ia nas missas de Santo Antônio todas as terças feiras, na igreja de São Francisco, no Pelourinho. Pedia muito a ele um trabalho e consegui alcançar um emprego. Comecei a trabalhar justamente no dia 13 de junho, dedicado a ele", relembra a mulher.

Verônica Souza resolveu fazer sua própria trezena após ter pedido atendido por Santo Antônio em 1999 (Foto: Divulgação)

"A partir dessa promessa, comecei a rezar minha própria trezena, sozinha em casa. Quando me mudei, fui convidando vizinhos, amigos, colegas e familiares para rezarem comigo em honra a Santo Antônio”, acrescenta ela.

Todos os dias de oração são transmitidos ao vivo por meio do perfil @trezenastoantonio2022 no Instagram.