Conheça Ubiraci Mercês, palestrante da Agenda Bahia 2022

Foto: Arquivo Pessoal

Ubiraci Mercês é o fundador e CEO da Sanar, uma das principais plataformas de suporte para a jornada dos médicos do país. Com experiência na área de finanças, é administrador de formação, pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), e já foi consultor da multinacional Grant Thorton e na Ernst & Young na área de Avaliações de Ativos.

Realizou diversos projetos na parte de avaliações de empresas, captação de empréstimo, Fusões e Aquisições e avaliação de intangíveis. Foi líder da área corporativa de Controle, Gestão & Planejamento da Máquina de Vendas, além de consultor independente em projetos governamentais de investimentos. Atualmente é investidor no setor de Educação.

A Sanar é uma startup que atua em toda a jornada médica ajudando médicos a fazer a medicina melhor e impulsionando a atuação desses profissionais e gerando impacto em todo o sistema.



Na Sanar, acredita-se que médicos e profissionais da saúde são pontos centrais e capazes de transformar e influenciar positivamente todo o sistema. Por isso, querem criar produtos e soluções inovadoras, mais vias de acesso ao conhecimento e construir ferramentas que reconfigurem práticas dentro da medicina. Tudo isso porque querem ajudar esses profissionais a construir uma medicina melhor e um sistema de saúde mais humano e justo para todos.



Os produtos digitais conectam a jornada do médico: Sanarflix, Residência Médica, Pós, Books: Habilitar capacidades e superar os desafios de uma intensa pressão social. YellowBook: Alavancar desempenho. UP: Simplificar atividades de back-office para aumentar o tempo dedicado à medicina.

Como será a 12ª edição do Fórum Agenda Bahia?

No dia 18 de outubro acontecerá a 12ª edição do evento promovido pelo jornal CORREIO, que engloba inovação, empreendedorismo, tecnologia e tendências que vão das relações pessoais até o mundo corporativo.

O evento acontecerá em formato híbrido e a parte presencial será no Wish Hotel, no Campo Grande, das 9h às 18h30 (com direito a recepção e happy hour). A interatividade continuará como marca registrada, e alguns momentos do evento terão transmissão para o público fora da capital baiana. É o modo híbrido, tão discutido durante a pandemia da Covid-19, conduzindo “Os Desafios do Agora”, tema deste ano.

Nos últimos dois anos, o Agenda Bahia foi feito de forma digital. O retorno ao presencial foi muito festejado pelo CEO da Rede+ e presidente do Instituto Inova+, Rodrigo Paolilo. Ele, que é uma das pessoas diretamente ligadas ao fórum, já que a Rede+ é responsável pela curadoria do evento, adiantou que o formato pensado para esta edição equilibra a influência tecnológica que marcou a época mais restritiva da pandemia com as novas possibilidades e, até mesmo, desafios dos reencontros.

“Vamos debater o que as cidades precisam fazer para inovar, criar melhores ambientes de negócios, como as pessoas e as empresas enxergam as tendências do futuro do trabalho, e as oportunidades que envolvem conexão com o futuro”, explicou.

O Fórum Agenda Bahia será gratuito e as inscrições serão abertas nos próximos dias. Tudo será informado no jornal impresso, site www.correio24horas.com.br, aplicativo e redes sociais do jornal (@correio24horas).

O Agenda Bahia 2022 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Acelen e Unipar e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Rede Bahia e GFM 90,1.