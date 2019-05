Conheça um pouco mais do cinema africano

O cinema de origem africano toma conta do Espaço Cultural da Barroquinha, no centro da cidade, neste domingo (26) . O espaço é um dos locais que recebe a programação da primeira edição da mostra Espelhos D’ África, que exibirá 32 produções até o dia 01/06 e quer refletir um pouco da diversidade da produção audiovisual dos países do continente.



As três produções de hoje, por exemplo, combinam um curta e dois documentários, de quatro diferentes países. No primeiro programa, às 17h, serão exibidos o curta A Ausência (2016), produção do Mali e do Senegal, e o documentário Entre Deus e Eu (2018), de Moçambique.

Dirigido pelas cineasta Hawa N’diaye, A Ausência fala da religiosidade através dos questionamentos de uma jovem que vê o pai dedicar todo seu tempo pós-aposentadoria à Mesquita.

O curta dialoga com o longa Entre Deus e Eu, da moçambicana Yara Costa, que mostra a história de uma jovem muçulmana de 21 anos, estudante de Engenheira Civil, que adota a forma mais tradicional da religião, o que inclui até andar de burca. O filme debate a escolha dela e de centenas de jovens - num caminho pró-radicalização - e as suas implicações no momento atual do país.





Documentário Kora, sobre tradição familiar musical na Guiné-Bissau (Foto: divulgação)

Às 19h é a vez de outro documentário: Kora, de Jorge Carvalho, filmado em Guiné- Bissau e que acompanha a família Galissa, formada por importantes tocadores de korá, tradicional instrumento de cordas africano.

Quem assina a curadoria da mostra são as cineastas Sabrina Andrade, 25, e Chantal Durcroix, 44. “Nosso objetivo é mostrar uma África de forma diversa e não convencional”, afirma Sabrina, destacando que a produção fez um grande esforço para trazer os filmes, a maioria inédito, para Salvador “Espero que o público venha prestigiar o cinema africano”, convida.

De segunda (27) a sábado (01), a mostra segue com programação gratuita na Sala Walter da Silveira, nos Barris, e em escolas da cidade. Confira a programação completa no site www.mostraespelhos.com.