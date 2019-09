Conhece os museus da cidade? Então veja a programação gratuita

Em setembro, a chegada das flores ganha a companhia da já tradicional Primavera dos Museus, que acontece de hoje a domingo em diferentes espaços administrados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). A 13ª edição do evento gratuito tem como tema “Museus por dentro, por dentro dos museus” e conta com exposições, visitas guiadas, cursos, exibição de filmes e apresentação de coral.

“As atividades vão possibilitar aos visitantes conhecerem o funcionamento dos museus e o papel exercido pelo seu corpo técnico e administrativo”, explica a diretora de museus do Ipac, Fátima Santos. “Nos museus do Pelourinho, por exemplo, os visitantes serão convidados a participar do roteiro de visitação, o que vai incluir uma explicação sobre as atividades desenvolvidas nas instituições”, completa.

A programação desta terça-feira (24) inclui exibição de curta-metragem sobre os bastidores do Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, do Centro Cultural Solar Ferrão e do Museu Tempostal. Além disso, acontece a abertura da exposição de cerâmica contemporânea Abstrações Primaveris, que tem curadoria de Marlice Almeida e obras de Gabriela Joau, Gabriel Passos e Taty Carvalho.

O Coral da Associação dos Economiários Aposentados também se apresenta hoje, na programação que inclui a inauguração da exposição Aprendizes de Udo, resultado das oficinas realizadas pelo setor educativo do Museu Udo Knoff, nos últimos dez anos.

Programação

24 e 26/09, às 14h

Roteiro de visitação aos museus do Pelourinho: Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, Museu Tempostal e Centro Cultural Solar Ferrão. Agendamento para grupos de até 30 pessoas: (71) 3116-6743 e gt.educativoferrao@gmail.com

Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica

24 a 28/09

Exibição de curta-metragem sobre os bastidores do Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, “Ações educativas”.

23 a 25/09, das 10h às 12h

Minicurso Conservação de Impressos. “O Livro e o Leitor: desafios de conservação", ministrado por Talita V. Gomes e “Livros de Encomenda de Udo: o acervo documental em evidência", ministrado por Eliana Mello. Inscrições: (71) 3117-6389 e educativoudoknoff@gmail.com.

Abertura: 24/09, das 19h às 22h

Exposição de cerâmica contemporânea "Abstrações Primaveris" com curadoria de Marlice Almeida e obras dos artistas: Gabriela Joau, Gabriel Passos, Marlice Almeida, Taty Carvalho. Apoio: Oficina de Cerâmica Experimental do Palacete das Artes e MACCBA. Em cartaz até dezembro.

24/09, às 16h

Apresentação do Coral da Associação dos Economiários Aposentados (AEA) - fortalecendo as ações culturais e educativas com a comunidade.

Abertura: 24/09, das 19h às 22h

Exposição “Aprendizes de Udo". Memória das oficinas realizadas pelo setor educativo do museu nos últimos 10 anos. Em cartaz até dezembro.

25, 27 e 28/09, das 9h às 12h

Ação Continuada. Curso de iniciação à cerâmica, ministrado pelo professor Luís Augusto S. Gonçalves. Inscrições: (71) 3117-6389 e educativoudoknoff@gmail.com.

26/09, às 15h

Participação da coordenadora do Udo Knoff, Renata Alencar, na palestra “Nos bastidores dos museus – um diálogo entre os diversos atores”, também com a museóloga do Memorial Irmã Dulce. No Museu Nacional de Enfermagem (MuNEAN), Pelourinho.

27/09, das 15h30 às 17h

Palestra "Azulejos que contam a história da cidade: o passado está presente”, ministrada por Eliana Ursine Mello. Inscrições: (71) 3117-6389 e educativoudoknoff@gmail.com.

28 e 29/09, das 14h às 18h

Minicurso “Paleografia no Museu Udo Knoff: lendo os segredos da velha Salvador“, ministrado por Sávio Queiroz e Libânia Silva. Vagas limitadas: 30. Inscrições: (71) 3117-6389 e educativoudoknoff@gmail.com.

Endereço: Rua Frei Vicente, nº 03 - Pelourinho

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h; sábado das 13h às 17h

Contato: (71) 3117-6389

Centro Cultural Solar Ferrão

Data: 24 a 28/09

Exibição de curta-metragem sobre os bastidores do Centro Cultural Solar Ferrão, “Ações educativas e conservação de acervos”.

De 13/09 a 26/10

3º Festival de Aquarela "Traduzindo Sonhos". Esta edição apresenta 61 trabalhos de 31 aquarelistas, sendo 28 brasileiros e três estrangeiros.

23/09, das 14h às 16h

Oficina de Confecção de Flores em Papel Color Set. Atividade educativa que visa trabalhar o fazer artístico estimulando a criatividade. Faixa etária a partir dos 12 anos. Aberta ao público. Inscrição (71) 3116-6743 ou gt.educativoferrao@gmail.com.

27/09, das 08h às 09h30

Oficina de Confecção de Flores em Papel Color Set. Atividade educativa que visa trabalhar o fazer artístico estimulando a criatividade. Grupo fechado: Instituto Kardecista da Bahia

Endereço: Rua Gregório de Mattos, 45 - Pelourinho

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h; sábado das 13h às 17h

Contato: (71) 3116- 6743

Museu Tempostal

Data: 24 a 28/09

Exibição de curta-metragem sobre os bastidores do Museu Tempostal, “Da Reserva técnica à exposição”.

De 25 a 28/09, das 14h às 17h

Visitação mediada “Da reserva técnica à exposição - medidas de preservação”. Aberta ao público.

Endereço: Rua Gregório de Mattos, 33 - Pelourinho

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h; sábado das 13h às 17h

Contato: (71) 3117-6383