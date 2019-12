Conhecer 2 destinos pelo preço de 1?

Geralmente, quando se está buscando passagens aéreas, evita-se voos com conexões e escalas, mas se a ideia é fazer uma viagem em que dê para encaixar mais um destino de interesse, as paradas tornam-se muito bem-vindas.

Essa prática de incluir uma conexão que permite aproveitar mais um lugar chama-se stopover, uma conexão em que o passageiro fica alguns dias em uma cidade até seguir viagem sem precisar pagar por uma nova passagem aérea.

Para aproveitar essa vantagem é importante verificar junto à companhia aérea a possibilidade de stopover antes de comprar a passagem. A TAP, por exemplo, tem um programa especial oferecendo Portugal como destino perfeito para essa paradinha estratégica.

Como funciona:

Portugal é uma das portas de entrada para a Europa e Ásia. Como o percurso saindo do Brasil é longo, as empresas aéreas optam por fazer uma escala ou conexão no país. Planejando, dá para aproveitar esse pouso e passar uns dias em Lisboa ou Porto e cidades próximas, antes de continuar a viagem.

Para isso, a TAP criou o programa Portugal Stopover, para que seus clientes com conexão em Lisboa ou Porto possam usufruir ainda mais de sua viagem. O programa oferece até cinco noites com benefícios exclusivos, além de não ter custo adicional na tarifa.

Para marcar voo através do programa TAP Portugal Stopover é muito simples. O primeiro passo é eleger o destino da viagem no site portugalstopover.flytap.com, depois indicar a duração da parada em Lisboa ou Porto - de até 5 noites - e reservar a estadia em um hotel parceiro, com preços especiais. Durante a sua viagem, através do app, é possível consultar todas as ofertas, fazer roteiros e encontrar recomendações baseadas nos seus interesses. E quem escolher ir na nova classe Executiva da TAP pode ganhar a primeira noite no hotel 5 estrelas Dom Pedro Lisboa, trata-se do programa TAP é TOP.

Agora que você já sabe que pode fazer um stopover, confira algumas sugestões de roteiros:

Para viagens religiosas, a dica é ir para Tel Aviv, em Israel, com Stopover em Lisboa

O Santuário de Fátima é o principal destino religioso de Portugal

Terra Santa para judeus, católicos e muçulmanos, Israel tem pontos turísticos que atraem milhares de fiéis todos os anos por ser um destino único para quem quer saber mais sobre a origem da sua religião, mas também para os viajantes que buscam experiências culturais, históricas e gastronômicas. Assim como Israel, Portugal é um país de pequena área territorial, mas que também tem inúmeros atrativos de ponta a ponta, com heranças judaica e católica que fazem parte da identidade do país.

Para uma viagem enogastronômica, a dica é Paris, na França com Stopover na cidade do Porto

As vinhas transformam a paisagem da região do rio Douro, em Portugal

Quem ama vinhos sabe que um dos principais destinos para degustar bons exemplares da bebida é a França. Tanto os que se dedicam ao enoturismo quanto simples apreciadores encontram em uma viagem à Paris uma ótima maneira de descobrir o variado leque de opções que a região produz: do tinto ao branco, passando pelo rosé, sem esquecer da champanhe, original, é claro.

Mas uma viagem dedicada aos prazeres do vinho pode ser ainda mais completa com uma parada estratégica em Portugal. O país possui vinhedos de Norte a Sul e mais de 250 tipos de castas (uvas). Por lá, a experiência de enoturismo vai muito além das provas de vinho. Envolve a interação com os moradores, a descoberta dos segredos da produção, muita história e até se hospedar em excelentes hotéis vínicos na região do Douro.

E aí? Já escolheu seus próximos destinos?









