Conjuração Baiana inspira romance de Luís Pimentel 

Os fatos que sacudiram as ruas da velha São Salvador no ano de 1978 inspiram o romance histórico Esconjuro! A Corda e o Cordel na Revolta dos Alfaiates, que ganha live de lançamento nesta quarta (13), às 18h30, no Instagram e Facebook da editora Pallas. Participam da conversa o jornalista e escritor Luís Pimentel, autor do livro, e o escritor e ex-parlamentar Chico Alencar, que assina o prefácio.

Com 88 páginas e ilustrações de Daniel Viana inspiradas na estética do cordel, a trama é narrada pelo poeta e mensageiro “estabanado” Gregório Alves. Também conhecido como Berimbau do Bonfim, ele recebe a incumbência de levar às famílias do Recôncavo a trágica notícia do enforcamento de quatro líderes da Conjuração Baiana: os negros Manuel Faustino dos Santos Lira, João de Deus Nascimento, Luís Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas.

Também conhecido como Revolta dos Búzios, o movimento repudiava a escravidão, aspirava separar a Bahia de Portugal e queria atender às reivindicações do povo. A inspiração veio da Revolução Francesa: escravos e negros forros, frades e soldados, profissionais liberais e artesãos lutaram por liberdade, igualdade e fraternidade.

Além das ilustrações, o autor utiliza a poesia e a dramaturgia para contar os fatos, tornando a leitura mais leve e dinâmica. “Este romance histórico nos faz olhar o que passou como algo que grita ao presente e anuncia também o futuro. Você viaja pelos lugares, detalhadamente descritos, visualiza a velha e triste Bahia (tão dessemelhante), com sua negritude e caboclice. Você percebe o pulsar do suor, do desejo, da ânsia de quem existiu faz tempo, mas continua tão próximo, tão familiar”, escreve Chico Alencar na apresentação.

Nascido no sertão da Bahia, Luís Pimentel é autor de mais de 50 livros, publicados por cerca de dez editoras . Esconjuro! é seu quarto trabalho pela Pallas - editora especializada em literatura afrobrasileira. Pimentel foi fascinado pela Revolta dos Alfaiates, mal sucedida por conta de uma denúncia feita por Carlos Baltasar da Silveira ao então governador Fernando José de Portugal e Castro.

Os conspiradores foram pegos em flagrante no Campo de Dique, em 25 de agosto. Ao todo, 49 pessoas foram presas e os quatro líderes, enforcados e esquartejados, além de terem seus corpos expostos em praça pública para reprimir futuras revoltas, o que não aconteceu. Nos anos seguintes, houve outros acontecimentos como a independência (1822), a Revolta do Malês (1835) e a abolição da escravatura (1888).