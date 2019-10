Conmebol anuncia Maracanã como sede da final da Libertadores-2020

A Libertadores terá a honra de sediar a sua final em pleno Maracanã, justamente no ano em que o estádio completa 70 anos de história. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (17), na sede da Conmebol, em Assunção - capital do Paraguai.

A final da Libertadores-2020 está marcada para o dia 21 de novembro, um sábado. A entidade máxima do futbeol Sul-Americano também anunciou, no mesmo evento, que Córdoba será a sede da final da Copa Sul-Americana do ano que vem, em partida que acontecerá no estádio Mário Kempes.

Por decisión del Consejo de la CONMEBOL, fueron seleccionadas las ciudades de Río de Janeiro y Córdoba, como ciudades sedes para las Finales Únicas de 2020.



Final Única @Libertadores 2020:

????️ Maracanã ????????



Final Única @Sudamericana 2020:

????️ Estadio Mario Kempes ???????? — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 17, 2019

O Maracanã venceu a concorrência de outros sete estádios, sendo 5 brasileiros: Mineirão, Arena do Grêmio, Morumbi e Itaquerão. Completam a lista o Mário Kempes, da Argentina, e o Estádio Nacional de Lima.

É curioso, mas será apenas a segunda vez na história que a finalíssima da Libertadores acontecerá no Maraca. Em 2008, a LDU bateu o Fluminense nos pênaltis antes de dar a volta olímpica no estádio carioca.

Antes disso, o Flamengo campeão de 1981 jogou a primeira partida da final contra o Cobreloa.

Este ano de 2019 marca a estreia da final única na Libertadores. A decisão da atual temporada acontecerá no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile. Pouco antes, no dia 9, acontece a decisão da Sul-Americana, também em jogo único, mas no Paraguai.