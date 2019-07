Conmebol confirma suspensão de Messi e aplica multa

O tribunal disciplinar da Conmebol confirmou, nesta terça-feira (23), a suspensão automática do craque argentino Lionel Messi pelo cartão vermelho recebido no triunfo de sua seleção sobre o Chile, por 2x1, na disputa do terceiro lugar da Copa América contra o Chile.



Messi não recebeu jogos adicionais de suspensão, mas a Associação de Futebol Argentino (AFA) também não teve êxito na tentativa de anular a pena automática ao seu principal jogador. Além disso, a Conmebol também impôs uma multa de US$ 1,5 mil (aproximadamente R$ 5,6 mil), que será descontado de recursos a serem repassados à entidade.



A punição a Messi, porém, não encerra a polêmica envolvendo o último jogo da Argentina na Copa América do Brasil, pois esse julgamento se deu apenas pelo incidente dentro de campo, quando foi expulso nos minutos iniciais do duelo vencido por 2x1, após desentendimento com o defensor chileno Medel.



Messi, assim, ainda voltará a ser julgado pelas declarações dadas após o duelo com o Chile, em que boicotou a cerimônia de premiação do terceiro lugar e chegou a declarar que a competição estava armada para ser vencida pela seleção brasileira. A expectativa é para que a sua punição seja pequena nesse caso, pois recentemente o craque argentino enviou a Conmebol um pedido formal de desculpas.