Conmebol define datas de retorno da Libertadores e Sul-Americana

Assim como as competições nacionais, as Copas Libertadores e Sul-Americana já têm datas para serem retomadas. Em reunião virtual realizada nesta sexta-feira (10), a Conmebol confirmou que os torneios vão voltar a ser disputados em setembro e outubro, respectivamente.

Enquanto a Libertadores será retomada no dia 15 de setembro, a Sul-Americana está prevista para 27 de outubro. A Libertadores foi paralisada ainda na terceira rodada da fase de grupos, enquanto a Sula concluiu apenas a primeira fase.

As finais das duas competições estão previstas para janeiro de 2021. As sedes, no entanto, não estão garantidas. A Conmebol vai voltar a discutir se o Maracanã, no Rio de Janeiro, continuará como palco da final da Libertadores. A decisão da Sul-Americana estava marcada para Córdoba, na Argentina.

A fase de grupos da Libertadores reflete diretamente na Sul-Americana, já que os terceiros colocados garantem vaga na segunda fase da Sula. Bahia e Vasco são os dois únicos brasileiros classificados no torneio até o momento e esperam o sorteio para conhecer os adversários.

Como teve uma das melhores campanhas da primeira fase da Sul-Americana, o Bahia está no pote 1, o mesmo em que ficarão os times vindos da Libertadores. Assim, o tricolor já sabe que enfrentará uma equipe do pote 2, que contém: Vasco, Independiente (ARG), Lanús (ARG), Unión Santa Fe (ARG), Vélez Sarsfield (ARG), Audax Italiano (CHI), Coquimbo Unido (CHI), Unión La Calera (CHI), Atlético Nacional (COL), Millonarios (COL), Sol de América (PAR), Sportivo, Luqueño (PAR), Melgar (PER), Sport Huancayo (PER), Fénix (URU) e Plaza Colonia (URU).