Conmebol define tabela da Copa América no Brasil; final será no Maracanã

A Conmebol anunciou o calendário de jogos da Copa América. A competição anteriormente agendada para ocorrer na Argentina e na Colômbia foi transferida para o Brasil no início da semana. Quatro cidades e cinco estádios receberão os jogos ao longo do torneio.



No Rio de Janeiro, os jogos serão no estádio Nilton Santos, o Engenhão, com exceção à final, que será disputada no Maracanã. Em Goiânia, os jogos serão no estádio Olímpico, enquanto em Brasília e em Cuiabá, os duelos serão realizados em estádios utilizados na Copa do Mundo de 2014, estádio Mané Garrincha e Arena Pantanal, respectivamente.



A seleção brasileira fará a abertura do torneio e terá sua estreia em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no dia 13 de junho, às 18h, contra a seleção da Venezuela. No mesmo dia, ainda pelo grupo do Brasil, a Colômbia enfrenta o Equador, às 21h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Os comandados de Tite ainda atuarão contra o Peru, dia 17 de junho, às 21h, no Engenhão. No mesmo palco e horário, enfrentará a Colômbia, dia 23. E, por fim, dia 27, jogará com o Equador, às 18h, no estádio Olímpico de Goiânia, encerrando a primeira fase.



O Grupo A começará sua jornada no dia 14 de junho, com a Argentina enfrentando o Chile no Rio de Janeiro, no Engenhão. No mesmo dia, Paraguai e Bolívia duelam em Goiânia. A composição dos grupos foi mantida. O Grupo A é formado por Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia e Paraguai. O Grupo B tem Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela.



Todos os estádios receberão cinco jogos na primeira fase. O Maracanã receberá somente a final, no dia 10 de julho, às 21h. Os estádios Mané Garrincha e Engenhão receberão um jogo cada das quartas de final e semifinal, enquanto o Olímpico de Goiânia terá dois jogos das quartas. A Arena Pantanal terá sua participação restrita à fase de grupos. A decisão de terceiro lugar será em Brasília, dia 9 de julho, às 21h.