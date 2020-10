Conmebol detalha próximas partidas do Brasil pelas Eliminatórias

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (26), as informações sobre datas e horários das próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O Brasil enfrentará a Venezuela no dia 13 de novembro, às 21h30, em São Paulo. Depois, medirá forças com o Uruguai, no dia 17, às 20h, em Montevidéu.

A terceira rodada está dividida em dois duelos no dia 12 de novembro e outros três no dia 13. Já a quarta rodada tem todas as suas cinco partidas marcadas para o dia 17.

Após os dois primeiros jogos, a seleção brasileira lidera a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com seis pontos, conquistados depois das vitórias sobre a Bolívia, por 5x0, e sobre o Peru, por 4x2. A Argentina tem a mesma pontuação, mas o saldo de gols é menor (7x2) e, portanto, aparece em segundo.

A Venezuela, próxima adversária, perdeu seus dois confrontos iniciais, contra Colômbia, por 3x0, e Paraguai, por 1x0, e está na vice-lanterna. Já o Uruguai ganhou do Chile em casa, por 2x1, e, em seguida foi derrotado pelo Equador por 4x2. Com três pontos, ocupa a 6ª colocação.

As Eliminatórias estão previstas para serem disputadas até o fim de março de 2022, ano da Copa do Mundo no Catar.