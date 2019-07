Conmebol divulga bola da final da Copa América

O preto e o dourado vão dar o tom da bola da grande decisão da Copa América, neste domingo (7) no Estádio do Maracanã. Além das novas cores, a bola batizada de 'Merlin Rabisco' também terá a data da decisão, o nome do estádio e a bandeira de Brasil e Peru: finalistas que estarão no Maraca disputando a taça. A edição especial é uma homenagem à final do torneio mais antigo de seleções do mundo.

A bola da grande final mantém as mesmas características técnicas da utilizada em todo o torneio. Desenvolvida pela Nike, a Rabisco nasceu com uma superfície de impacto maior, reduzindo a construção tradicional de 12 para apenas quatro painéis. Uma solução que diminuiu o número de emendas em 40%, eliminou pontos duros e criou um ponto ideal para chute mais preciso.

O design da bola valoriza a cultura de rua trazendo características dos grafites espalhados pelo Brasil. A logomarca da Nike aumenta ainda mais essa ideia com uma pintura que mostraa tinta do spray escorrendo pelo símbolo. A pelota ainda conta com a ilustração de cinco estrelas: fazendo referência ao número de vezes em que o Brasil foi sede da competição.

Taça e bola da Copa América no palco da final, o Maracanã (Foto: Divulgação/Conmebol)

A bola tem em sua composição uma bexiga de látex, em substituição à tradicional borracha, que fica envolvida em materiais próprios para promover uma pressão de ar mais consistente e manter a sua forma. As ranhuras com gravuras e tintas 3D projetadas para secar em níveis e locais que variam em milímetros elevam-se à medida que secam durante o processo de impressão, melhorando ainda mais a aerodinâmica e o toque da bola.

E uma das principais inovações da Rabisco foi a utilização, pela primeira vez, da tecnologia All Conditions Control (“Controle em Todas as Condições” – ACC) em uma bola de futebol para fornecer o melhor toque e controle em todas as condições climáticas e de campo.