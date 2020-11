Conmebol divulga datas de duelo entre Bahia e Unión, pela Sula

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (6), as datas e horários das partidas do Bahia nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Unión, da Argentina.

O jogo de ida contra os argentinos será no dia 24 de novembro, uma terça-feira, às 19h15, na Fonte Nova. Já a partida de volta será disputada na cidade de Santa Fe, na Argentina, no dia 1º de dezembro, também uma terça-feira, às 19h15, no estádio 15 de Abril.

Quem passar do duelo entre Bahia e Unión, vai enfrentar nas quartas de final o vencedor de Vasco e Defensa y Justicia, também da argentina.

Para chegar até às oitavas de final, o Bahia passou por Nacional, do Paraguai, e o Melgar, do Peru. Já o Unión eliminou o Atlético-MG na primeira fase e passou pelo Emelec-EQU na última fase.

Antes do encontro pela Sul-Americana, Bahia e Unión têm compromissos pelas ligas nacionais. Neste domingo (8), o Esquadrão recebe o Botafogo, às 18h15, na Fonte Nova. Já o time argentino encara o Racing, também no domingo.