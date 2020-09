Conmebol divulga detalhes das primeiras rodadas das Eliminatórias

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (21), as informações sobre datas, horários e locais das primeiras duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os jogos acontecerão em outubro, com partidas marcadas para os dias 8 e 9, pela rodada inicial, e para o dia 13, pelo segundo duelo.

O Brasil estreará contra a Bolívia no dia 9 (uma sexta-feira), às 21h30, na Arena Neo Química Corinthians, em São Paulo. Em seguida, a seleção se prepara para enfrentar o Peru no Estádio Nacional de Lima, no dia 13 (terça-feira), às 21h15.

A apresentação da equipe treinada pelo técnico Tite está prevista para o dia 5 de outubro e, após o segundo confronto, os jogadores estão liberados. A Conmebol também comunicou que ainda aguarda a versão final do protocolo de partidas internacionais da Fifa.

Seleções como Argentina, Paraguai e Uruguai, além do próprio Brasil, convocaram atletas que disputam o Brasileirão. Esses jogadores irão desfalcar suas equipes de duas a três rodadas da competição, que seguirá normalmente durante a Data Fifa, a primeira de 2020 na América do Sul.

A Conmebol chegou a pensar em um novo adiamento das Eliminatórias para novembro, mas foi decidido que começará, de fato, em outubro. O plano inicial era que as primeiras rodadas acontecessem em março, mas foram suspensas após a paralisação do futebol mundial por causa da pandemia do coronavírus.

Veja todos os jogos das duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022:

Dia 8 de outubro (quinta-feira), primeira rodada:

Paraguai x Peru - 19h30 - Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai

Uruguai x Chile - 19h45 - Estádio Centenario, em Montevideu, Uruguai

Argentina x Equador - 21h10 - Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Dia 9 de outubro (sexta-feira), primeira rodada:

Colômbia x Venezuela - 18h30 - Estádio Metropolitano, em Barranquilla, Colômbia

Brasil x Bolívia - 21h30 - Arena Neo Química Corinthians, em São Paulo

Dia 13 de outubro (terça-feira), segunda rodada:

Bolívia x Argentina - 16h - Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia

Equador x Uruguai - 16h - Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, Equador

Venezuela x Paraguai - 18h - Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida, em Mérida, Venezuela

Chile x Colômbia - 20h - Estádio Nacional, em Santiago, Chile

Peru x Brasil - 21h15 - Estádio Nacional de Lima, em Lima, Peru