Conmebol divulga que Copa América tem 140 casos de covid-19

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (21), um novo balanço sobre a covid-19 na Copa América. De acordo com o relatório da entidade, foram detectados 140 casos do coronavírus relacionados à competição. No comunicado anterior, publicado na última quinta-feira (17), foram informados 65 infectados.

De acordo com a Conmebol, foram realizados 15.235 testes até agora. Ou seja, cerca 0,9% dos exames apresentaram resultados positivos.

Diferente dos balanços anteriores, a entidade não detalhou exatamente a área de atuação de cada contaminado, e quantos casos são de delegações participantes do torneio. Porém, segundo a nota, a maioria é de "operários e empregados terceirizados".

Já foram registrados infectados nas seleções da Venezuela, Colômbia, Chile e Bolívia. O Peru teve um caso detectado antes de a delegação embarcar para o Brasil.

A Conmebol afasta ou substitui os profissionais positivados para a covid-19. Portanto, pelo critério usado no controle, é possível tratar os 140 infectados como 140 pessoas diferentes.