Conmebol suspende os jogos da Libertadores da semana que vem

Os jogos da terceira rodada da Copa Libertadores estão suspensos. A medida foi anunciada pela Conmebol por meio de nota oficial nesta quinta-feira (12) e foi tomada por causa da pandemia do novo coronavírus. Até agora, estão adiadas apenas as partidas que acontecem na semana que vem, entre os dias 15 e 21 de março.

Desta forma, estão mantidos os duelos desta quinta (12). Como o clássico contra Grêmio e Internacional, às 21h. O confronto entre Racing, da Argentina, e Alianza Lima, do Peru, também acontecerá às 21h, mas com os portões do estádio Presidente Perón fechados. Antes, às 19h, a bola rola para Nacional, do Uruguai, e Estudiantes de Mérida, da Venezuela.

La Dirección de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL informó la suspensión temporal de la CONMEBOL @Libertadores 2020. pic.twitter.com/9yayRb31mK — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 12, 2020

Segundo a Conmebol, os ajustes da Libertadores serão feitos nos próximos dias. Vários times brasileiros estão envolvidos na decisão, com jogos marcados pela competição para a semana que vem. O atual campeão, o Flamengo, que mediria forças com o Independiente del Valle, fora; o Palmeiras, que visitaria o Bolívar; o São Paulo, que receberia o River Plate; o Santos, que duelaria em casa com o Olimpia; e o Athletico-PR, que pegaria o Jorge Wilstermann na Bolívia.

A entidade, aliás, já tinha confirmado na última quarta-feira (11) o adiamento das duas primeiras rodadas das Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022, marcadas para o período entre 23 e 31 de março. O Brasil jogaria contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, no dia 27, e contra o Peru, em Lima, no dia 31. Ainda não há nova data prevista para a realização dos jogos.