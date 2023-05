Conquista: irmãos são mortos a tiros por homem flagrado furtando gasolina

Os irmãos Uarlei Santos de Jesus, de 26 anos, e Sandro Gomes de Jesus, 28, foram assassinados na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na noite desta quarta-feira (3), após flagrarem um homem furtando gasolina do carro que pertencia a um deles. Ao ser surpreendido, o suspeito do crime disparou contra as vítimas. Os irmãos morreram no local.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios daquela cidade. De acordo com a Polícia Civil, já há indicativo de autoria. A motivação, no entanto, ainda é investigada. Testemunhas estão sendo ouvida.

A Polícia Militar informou que foi chamada por moradores do loteamento Morumbi, local onde os irmãos foram atingidos, por meio do 190. No local, os agentes chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas, porém, não resistiram.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local e removeu os corpos para necropsia.