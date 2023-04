Conquistado há 70 anos, Everest quase teve um baiano no topo; conheça a história

No dia 29 de maio de 1953, o mundo assistia à conquista de um dos maiores feitos da história do montanhismo: a primeira escalada do Monte Everest. Localizado na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete, o Everest é o ponto mais alto da Terra, com impressionantes 8.848 metros de altura.

Desde a primeira escalada, realizada pelo neozelandês Edmund Hillary e seu guia nepalês Tenzing Norgay, apenas 33 brasileiros conseguiram chegar ao topo. Entre eles, nenhum baiano. Mas, como é sabido, quem nasce na Bahia tem ousadia de sobra para encarar grandes desafios, portanto a tentativa foi feita.

O responsável por eternizar os rastros de dendê no pico do mundo é o médico gastroenterologista e endoscopista Eliezer Júnior, 52 anos. Nascido no sertão do estado, em Paulo Afonso, o aventureiro realizou a peregrinação em 2019, partindo de Salvador. Na bagagem, determinação, um investimento de R$ 200 mil e uma bandeira da Bahia.

O médico e alpinista baiano Eliezer Júnior: perto do topo do mundo (Foto: Acervo pessoal)

Pode parecer loucura - 311 pessoas já morreram nessa, de acordo com o banco de dados do Himalaia - mas a ideia de Eliezer tem lá seus fundamentos. Com 48 anos, na época, o médico já havia fincado os pés em alguns dos picos mais desafiadores do mundo. Em todos, obteve sucesso. As aventuras começaram na Chapada Diamantina, quando tinha 33 anos.

“Escalei Mont Blanc, 4.809 metros, na França. Aconcágua, mais alta das Américas, 6.961 metros, na Argentina. Kilimanjaro, a mais alta da África, com 5.895 metros, na Tanzânia. Por último, fui ao Monte Elbrus, o mais alto de toda a Europa, com 5.642 metros de altitude. Em todas essas, eu cheguei ao cume”, orgulha-se.

Naturalmente, o desejo audacioso de domar a maior das maiores se instalou no peito de Eliezer, até que virou realidade. “Eu já estava com quase 50 anos e tinha uma boa experiência em altas montanhas. Achei que era a hora certa para conhecer ‘Chomolungma’, a Deusa Mãe do Mundo, como também é conhecido localmente o Everest”. O desafio era grande, e a preparação foi minuciosa.

“Comecei o preparo físico seis meses antes e intensifiquei faltando três meses. A parte cardiovascular é a mais importante. Correr, andar, subir ladeira, andar com peso na mochila. A parte nutricional também é essencial, assim como fazer musculação, principalmente, para pernas e costas, pois o peso da mochila, geralmente, passa dos dez quilos”, relembra ele, que foi treinado por Marcelo Affonso, personal da cantora Ivete Sangalo.

O início do sonho

Decisão tomada, ele se juntou a um grupo de alpinistas do mundo inteiro e partiu. Eles se dirigiram para o Nepal, no centro do continente asiático, onde iniciaram a jornada. O tempo total de escalada? Um mês, em média.

Imagine um lugar onde o ar é rarefeito, a temperatura é extrema e os ventos são implacáveis. Um lugar onde a paisagem é desoladora e, ao mesmo tempo, impressionante. A natureza é soberana, mas perigosamente cruel. O silêncio constante só é quebrado pelo som do vento e dos alpinistas se comunicando por rádio. É difícil respirar e a sensação de cansaço é constante. O medo e a tensão que acompanham o risco iminente de avalanches e quedas, também. Para se ter noção, a temperatura no pico pode chegar a -60°C e o clima pode mudar drasticamente em questão de minutos. “A principal dificuldade é se aclimatar ao ar rarefeito”, garante Eliezer.

Para desafiar o Everest, o gastroenterologista utilizou equipamentos específicos. “Precisava de equipamentos que suportariam ventos fortes e nevascas, além de cilindros de oxigênio para usar acima de 8.000 metros de altitude, que é quando chegamos na chamada ‘Zona da Morte’”. Aqui, a pressão atmosférica é cerca de um terço da que encontramos ao nível do mar, tornando impossível para o corpo humano manter suas funções vitais sem a ajuda de suprimento de oxigênio artificial.

"Os alpinistas precisam estar muito bem preparados e equipados para enfrentar essas condições", explica.

Deu tudo quase certo

A jornada rumo ao topo do Monte Everest não foi fácil. Um guia passou mal e desmaiou, colocando a todos em alerta. Além disso, um amigo de Eliezer enfrentou problemas respiratórios e precisou ser resgatado de helicóptero. No entanto, mesmo diante de tais obstáculos, Eliezer não se intimidou. “Não tive medo”, afirmou ele. “Estava bem preparado e sou bastante cauteloso”.

Apesar da autoconfiança e coragem, ele não foi capaz de superar a burocracia. Eliezer chegou a poucos metros do topo, mas teve que voltar por conta da taxa de permissão que havia pago.

“Para tentar chegar ao topo do Everest, 8848 metros de altitude, você tem que pagar ao governo do Nepal uma taxa no valor de US$ 11.000. Eu paguei uma taxa mais barata, que só dá direito a subir até 5.364 metros de altitude, que é onde fica o Base Camp”, explica.

O valor da aventura?

Além das taxas de permissão e de equipe, os custos incluem equipamentos de alta altitude, guias experientes, alimentação e abrigo em diferentes pontos da rota. É preciso considerar também os gastos com transporte e hospedagem em cidades próximas às montanhas, bem como as despesas com vistos e seguro saúde. A experiência pode facilmente custar mais de R$ 270 mil.

“Só é permitido escalar com guias profissionais, que são conhecidos como sherpas. Você não contrata pessoalmente um guia, é uma empresa que monta a expedição. Ela vai providenciar vários guias e organizar a logística, contratar cozinheiros, estruturar toda a parte de alimentação e comunicação”, destaca.

Muitas equipes contratam cozinheiros para preparar refeições apropriadas. Para dormir, os escaladores geralmente usam barracas, sacos de dormir e colchões de ar isolantes. Em acampamentos mais altos, as temperaturas podem chegar a -20°C ou menos à noite.

Para escalar o Everest, o governo do Nepal exige uma permissão que só é emitida por agências de turismo autorizadas. Além disso, é preciso ter experiência comprovada em escalada de alta altitude e apresentar um atestado médico comprovando a aptidão física.

Outros aventureiros

Aos 57 anos, Waldemar Niclevicz, paranaense de Foz do Iguaçu, é considerado um dos maiores montanhistas do país. Em 1995, se tornou o primeiro brasileiro a chegar ao topo do Everest, feito que já realizou duas vezes. Também foi pioneiro na escalada do K2 (segunda maior montanha do mundo) e dos Sete Cumes. Ao todo, já ascendeu mais de 200 montanhas.

O alpinista paranaense Waldemar Niclevicz: pioneiro (Foto: Acervo pessoal)

Natural de Campinas (SP), Carlos Santalena, 36, é um guia de montanha experiente. Em dezembro de 2022, alcançou o topo do Maciço Vinson, montanha mais alta da Antártida, com uma altitude de 4.892 metros. Com isso, conseguiu completar pela segunda vez o desafio dos Sete Cumes, que consiste em escalar o pico mais alto de cada um dos sete continentes. Ele é o primeiro alpinista brasileiro a realizar essa façanha duas vezes. Atualmente, divide o recorde brasileiro de cumes no Everest com Rodrigo Raineri, 53, que chegou ao “teto do mundo” em 2008, 2011 e 2013. Raineri é de Ibitinga (SP).

O alpinista Rodrigo Raineri (Foto: Acervo pessoal)

Com uma trajetória de mais de três décadas na prática de alpinismo, Raineri desenvolveu e integrou vários empreendimentos, incluindo seis jornadas ao Monte Everest e a exploração e mensuração da maior queda d'água do Brasil, com 353 metros, situada na Amazônia. Além de ministrar cursos de escalada e resgate, do básico ao avançado, liderou mais de cem expedições em diversos locais do mundo.

A alpinista paulista Karina Oliani (Foto: Acervo pessoal)

A paulistana Karina Oliani, 40, merece destaque especial na lista. Em 2013, a médica, atleta e apresentadora foi a primeira mulher sul-americana a escalar o Everest por suas duas faces. É também a mulher mais jovem que já escalou a montanha e a primeira brasileira a subir no K2.