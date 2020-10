Conselheiro do TCE-BA pede moção de aplauso para José Mujica

Conselheiro-corregedor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE_BA), Inaldo da Paixão Santos Araújo, solicitou uma moção de aplauso para o ex-presidente uruguaio José Mujica por ter renunciado ao mandato como senador para cuidar da saúde.



Mujica, de 85 anos, renunciou ao cargo na última terça-feira (20), por ser portador de uma doença autoimune chamada Síndrome de Strauss, que, além de sua idade, o coloca no grupo de risco para a covid-19.



Para Araújo, Mujica é “é um símbolo vivo do equilíbrio independentemente de ideologias”. “Em seu discurso de despedida, o ex-presidente do Uruguai lançou uma mensagem de humanidade, falando sobre a necessidade de evitar o ódio e sobre as lições das derrotas”, acrescentou.



O conselheiro-corregedor também afirmou que seu desejo é que a mensagem do uruguaio “lance luz sobre a vida de todos os cidadãos, orientando os nossos caminhos, as nossas escolhas e o nosso fazer diário. E que, principalmente, nos faça renunciar a coisas pequenas, mesquinhas, já que a nossa missão maior é lutar as grandes batalhas em busca da construção de uma sociedade mais justa, solidária e menos desigual”.



Inaldo da Paixão Santos Araújo ainda pediu que, caso aprovada a moção de aplausos, tanto o homenageado como sua família e o senado uruguaio sejam informados.