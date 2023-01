Conselho de Saúde recomenda que municípios em situação de emergência não façam Carnaval

O Conselho Estadual de Saúde emitiu uma nota orientando que os municípios que estão em situação de emergência ou calamidade pública evitem usar recursos públicos em festas de Carnaval. O conselho enviará a recomendação para os Municípios, União dos Municípios da Bahia, Ministério Público, Secretaria Municipal de Saúde e para a Secretaria Estadual de Saúde.

O presidente do CES-BA afirma ser necessário que os municípios garantam a assistência à saúde da população e suporte na reconstrução da infraestrutura das cidades. “No âmbito da discussão, é considerado incoerente que municípios que declararam emergência e/ou calamidade pública, ao invés de facilitar o tramite de reconstrução ou sinalizar um olhar mais voltado às necessidades do município, e os impactos na assistência e na vida da população, se dedicarem neste momento a utilizar o recurso público, ou até mesmo, o recurso do Sistema único de Saúde, na realização de festas”, declara Marcos Sampaio.

Os municípios atingidos pelas fortes chuvas em dezembro de 2022 e janeiro deste ano, que estão em situação de emergência, de acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) são: Aiquara, Aracatu, Arataca,Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do Rocha, Belmonte, Boa Nova, Caetanos, Canavieiras, Contendas do Sincorá, Guaratinga, Ibipeba, Ipiaú, Itacaré, Itagibá, Itaju do Colônia, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Itaquara, Itarantim, Itororó, Ituaçu, Jitaúna, Jucuruçu, Lafaiete Coutinho, Maiquenique, Manoel Vitorino, Maracás, Mascote, Milagres, Pau Brasil, Piripá, Planalto, Poções, Santa Luzia, Tanhaçu, Ubaitaba, Ubatã, Ribeira do Pombal, Irajuba, Planaltino, Jequié, Firmino Alves.