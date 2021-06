Consórcio: 918.465 pessoas foram vacinadas contra covid no Brasil nas últimas 24h

O número de vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 19, a 62.706.803, o equivalente a 29,61% da população total. A contagem é do consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte.

Entre os mais de 62 milhões de vacinados, 24.243.552 receberam a segunda dose, o que representa 11,45% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Em números totais, nas últimas 24 horas, 918.465 pessoas foram vacinadas contra covid-19 no Brasil, sendo 846.719 com a primeira dose e 71.746 com a segunda.

Bahia

A Bahia tem 4 milhões 371 mil 922 imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), divulgados neste sábado (19).

De acordo com o órgão, até o momento foram distribuídas 4.874.104 primeiras doses para os municípios. Com os números atuais, o percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 89.7%.

Ainda segundo a Sesab, 1.696.625 pessoas já receberam a segunda dose. Foram distribuídas 2.024.628 segundas doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 83.8%.