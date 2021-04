Construção da identidade negra é tema de projeto

Colocar o negro como protagonista de sua própria história. Este é o objetivo do projeto Acervo Imediato que, através de imagens e novas narrativas, questiona papeis históricos pela presença ou ausência.

Depois de convidar o público a interagir na construção desses registros através do compartilhamento de histórias e imagens cotidianas, o projeto apresenta uma mostra virtual, com três artistas visuais: Jamile Cazumbá, Safira Moreira e Shai Andrade. Elas se pautaram pela reflexão: “Como construir a memória do presente?” e apresentam obras com narrativas visuais que dialogam para mobilizar novos regimes de identidade e representação.Veja em www. acervoimediato.denda.com.br.

Para o fim de semana

Clipe Del Feliz lança nesta sexta (23) no seu canal do YouTube o clipe da música É Preciso do Teu Sorriso, com Mariana Aydar. O vídeo integra o projeto Dueto Feliz. Ele já havia lançado Eu só Quero um Xodó (Dominguinhos e Anastácia) com Gilberto Gil, e De Volta pro Aconchego (Nando Cordel e Dominguinhos) com Nando Cordel.

Teatro Ana Paula Bouzas é a protagonista do monólogo Inferno, atração do canal do Teatro Gamboa no YouTube neste sábado (24), às 19h. A atriz dá vida a Vânia, a “moça da faxina”, que provoca reflexões ao falar sobre as zonas de preconceito e invisibilidade em que muitos personagens são colocados. A peça integra o projeto Replay Gamboa, de hoje a domingo, também com atrações musicais como Amadeu Alves e Julio Caldas Blues Trio. Ingressos (R$ 10/R$ 20) à venda no site teatrogamboaonline.com.br.