Construção de empreendimento em Trancoso causa polêmica

Um empreendimento que está sendo construído em Trancoso, no sul da Bahia, virou motivo de preocupação para os frequentadores do distrito. Um deles foi o publicitário Nizan Guanaes, que está de férias no destino turístico.

Nizan fez um desabafo nas redes sociais, cobrando informações da prefeitura sobre fiscalização da obra. A preocupação dele era de que o empreendimento estivesse afetando o curso do Rio Trancoso.

"Está acontecendo uma coisa muita errada ali, na praia dos Nativos, justamente no mangue. Porque uma pessoa vem de fora, uma grã-fina, faz uma casa que começa a desviar o rio Trancoso, que é flagrantemente fora da legislação. Eu acho que isso precisa ser visto", diz o publicitário.

Ele cita que o caso tem preocupado quem frequenta a praia. "Me parece bem estranha. Porque está desviando o rio, está fazendo uma coisa que é flagrantemente errada no parecer das pessoas. Só se fala isso em Trancoso e eu peço que as autoridades apurem", cobrou.

Na mesma postagem, o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, se pronunciou sobre o assunto. Segundo ele, a Secretaria de Meio Ambiente chegou a interditar a obra em dezembro do ano passado. "A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ao tomar conhecimento do caso, em dezembro, passado, enviou fiscais que, ao constatar as irregularidades, interditaram a realização dos serviços, aplicando as multas cabíveis. Ao mesmo tempo, solicitaram que fossem tiradas as madeiras que estavam sendo enterradas no mangue, o que já foi atendido".

Ainda segundo o prefeito, após a intervenção do poder municipal, não houve outra denúncia de irregularidade, mas que uma nova fiscalização seria realizada no local na segunda-feira (6).

Nizan agradeceu a explicação da prefeitura. "A prefeitura de Porto Seguro prontamente me mandou todas as informações sobre o empreendimento na praia dos Nativos, mostrando que eles pediram modificações no projeto e que elas foram prontamente atendidas. Então se tá certo, tá tudo certo", disse, em um novo vídeo.