Consulado Rosa Malê abre as portas no Pelourinho, com restaurante e african bar

Atuando em várias frentes na área cultural, o ator, diretor e escritor carioca Rodrigo França dá mais um passo na aproximação com Salvador, cidade com a qual tem fortes vínculos. Ele está à frente do Consulado Rosa Malê, espaço que fica ao lado da Casa do Olodum, no Pelourinho, inaugurado nesta sexta-feira (12), e que vai casar restaurante, loja, african bar e vai receber espetáculos e performances – ampliando o diálogo com os artistas e a negritude da cidade.

“Ser empresário no ramo de gastronomia é mais uma vertente na arte, mas em outro gênero. O restaurante Consulado Rosa Malê é meu reencontro ancestral com a Bahia. Sou neto de Valdemiro, que tinha orgulho da sua raiz em Salvador. Quero somar, com muito respeito, trazendo mais uma alternativa de espaço para aqueles e aquelas que procuram o melhor da comida preta”, afirma Rodrigo, que tem como sócio o baiano Miguel Herlon. No Rio, ele está à frente do Bar Seu França, na Lapa, que também mistura arte, cultura e gastronomia.

Com 246,60 m², o Consulado Roda Malê, explica o ator, vai funciona como uma rede de contatos e relacionamento entre artistas, produtores, marcas e clientes. O carro chefe será a gastronomia baiana, a cargo da chef Laís Fontes, que bai beber na tradição africana e indígena. “A cozinha do Rosa Malê traz a visão da gastronomia ancestral, enaltecendo produtos regionais com bases da cozinha contemporânea, proporcionando experiência de sabores e inovação”, afirma a chef.

A casa receberá músicos e artistas de diversas manifestações culturais. A programação já tem alguns eventos programados, como o Rodrigo França Recebe - espaço para encontros virtuais, interação e intervenção cultural; o Dendê Comedy, voltado para cenário do Stand Up Comedy; e o Café Literário, onde escritores apresentarão seus trabalhos mais recentes.



Rodrigo ganhou projeção nacional após uma passagem pelo Big Brother Brasil 2019, mas ele já tem mais de 30 anos de atuação no teatro, cinema e arte-educação. É autor, entre outros, do sucesso infantil O Pequeno Príncipe Preto e da versão do mesmo livro “Para Pequenos”. E Acaba de lançar seu primeiro longa-metragem como diretor, pela Netflix: Barba, Cabelo e Bigode, que estreou no dia 28, ficou no 5º lugar no Top Global da plataforma. Ele também está na 2ª temporada de Arcanjo Renegado, com estreia no dia 25, no Globoplay.

Rua Gregório de Mattos, n º 20, Pelourinho. Funcionamento de terça a quinta, das 11h às 22h, sexta e sábado, das 11h à 0h e aos domingos, das 11h às 17h.





Curta com seu pai na rua ou em casa





Barão Vermelho completa 40 anos (Foto: Marcos hermes/Divulgação)

Barão Vermelho ganha série inédita no Bis

Barão, 40 anos O Canal Bis estreia neste sábado (13) a minissérie Barão 40, que homenageia as quatro décadas da banda Barão Vermelho. No registro, a atual formação da banda - com o vocalista Rodrigo Suricato, o tecladista Maurício Barros, o baterista Guto Goffi e o guitarrista Fernando Magalhães - se apresenta com convidados, relembrando as canções que fizeram mais sucesso e marcaram gerações. A série é dividida em quatro episódios: Acústicos, Clássicos, Blues e Baladas e Sucessos, passando por canções como Por Você, Bete Balanço, Maior Abandonado, Amor Meu Grande Amor e Puro Êxtase, entre outras. No time de convidados estão Chico César, Marcelo Caldi, Samuel Rosa, Jade Baraldo e Frejat, um dos fundadores do Barão. Sábados, 23h, até 3/09.





Maestro Ricardo Castro (Foto: Divulgação)

Maestro Ricardo Castro rege o encontro de coros do Neojiba

Coros do Neojiba O programa reunirá integrantes dos coros Infantil, Infantojuvenil, Juvenil e Comunitário, além das turmas de canto coral dos núcleos de Salvador em uma apresentação especial, neste domingo, às 17h, no Teatro Castro Alves. O concerto também terá a participação dos solistas convidados Martin Muehle (tenor) e Cláudia Riccitelli (soprano), que serão acompanhados pela Orquestra 2 de Julho, sob regência do maestro Ricardo Castro, além das sopranos Marília Vargas e Lucie Barluet. Os coros irão apresentar canções populares brasileiras e americanas, presentes no repertório de grandes corais, como Caminho das Águas, de Rodrigo Maranhão, e I'm Gonna Sing Till the Spirit Moves in my Heart, de Moses Hogan. Ingresso: R$ 4 | R$ 2, à venda no Sympla e bilheteria.





Paolla Oliveira e Lázaro Ramos em Papai é Pop (foto: Divulgação)

Matinê com preço especial

Cinema especial Que tal uma matinê antes do almoço do Dia dos Pais? Essa é a proposta do Cine Metha - Glauber Rocha, que exibe neste domingo (14), às 10h30, o filme Papai é Pop, de Caito Ortiz, protagonizado por Lázaro Ramos e Paolla Oliveira. Na história, Lázaro e Paolla dão vida ao casal Tom e Elisa, pais de primeira viagem. Tom precisa aprender como cuidar da filha, e, em meio a situações divertidas e emocionantes do cotidiano, sofre uma transformação interior que conflita com a imagem que a sociedade cultiva de um pai. A obra é livremente inspirada no best-seller homônimo de Marcos Piangers. Poucas coisas me deixam mais contente do que ver as quatro salas tomadas por crianças. Tem sido incrível o projeto”, afirma Cláudio Marques, sobre a segunda edição da matinê infantil. Ingressos: R$ 4.