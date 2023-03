Consulta pública on-line do Projeto Orla se encerra neste domingo (5) 

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) encerra neste domingo (5) a consulta pública on-line para os cidadãos soteropolitanos que desejam contribuir com a validação do Plano do Gestão Integrada da Orla Marítima (PGI) da cidade. O procedimento é feito no site do órgão. Para participar, basta preencher os campos com dados pessoais, como nome, CPF, telefone, e-mail, além de um breve questionário relacionado ao tema.

Por meio do plano, Salvador definirá diretrizes e ações para buscar um melhor aproveitamento e valorização de sua faixa litorânea, além de subsidiar políticas públicas em diferentes esferas governamentais.

"O Projeto Orla é fundamental para o futuro da cidade e o uso sustentável das nossas praias. A participação popular é importantíssima para que essa ação dê certo, de uma forma que contemple as expectativas de todas as comunidades envolvidas", explica o titular da Secult, Pedro Tourinho.

A Secult destaca que o objetivo é trazer mais ordenamento à zona costeira, promover desenvolvimento sustentável, melhorias dos serviços de infraestrutura, de educação ambiental, sinalização das praias, balneabilidade, fluxo turístico, dentre outras medidas.

A princípio, a iniciativa atingirá três extensões de orla soteropolitana, chamados de Unidades de Paisagens. Um deles entre Ipitanga a Jardim dos Namorados; outro do Farol da Barra ao Terminal Marítimo de Salvador; e, por fim, na Praia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Ilha dos Frades.