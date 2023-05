Consultora Natura há 30 anos, professora tira R$ 3 mil como complemento mensal

Utilizada por muitas mulheres baianas como fonte complementar da renda mensal, a consultoria Natura pode proporcionar um faturamento médio de R$ 3 mil/mês, a depender do envolvimento e nível da consultora.

Professora da rede pública de ensino em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, Jailma Santos iniciou o serviço como consultora há 30 anos, quando precisava de uma renda extra para auxiliar os gastos do cursinho pré-vestibular. Após ingressar na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), onde cursou Letras Vernáculas, ela continuou com a consultoria para arcar com as despesas de estudante, como lanche e transporte.

Atualmente com uma carreira consolidada como professora, Jailma continua com o serviço de consultora, uma das colaboradoras do extenso grupo do Nordeste, que acumula 35% de toda consultoria Natura brasileira.

"O impacto é muito grande, porque eu dependo dessa renda também. Eu vendo porque eu preciso pra complementar. Nós conseguimos bons resultados. Vai vai ter uma variação muito grande do seu envolvimento naquele mês, da sua meta, do que você vai estabelecer. Mas, com a venda do digital, a gente consegue alcançar números muito interessantes, de R$ 3 mil para cima", explicou Jailma.

"E mais, isso vai de acordo com o nível da consultora, e eu estou falando isso porque eu sou uma consultora diamante, então eu tô no último nível, onde a lucratividade é maior, porque quem começa hoje como semente tem uma lucratividade menor."

A consultora Natura treinadora Janaína Rodrigues, que tem três anos de atividade e é nível ouro no plano de crescimento, consegue faturar mensalmente até dois salários mínimos. Antes de começar a ministrar aulas sobre gestão de consultoria, ela utilizava o serviço apenas como renda complementar, garantindo R$ 500 a R$600 em um mês.

"Não era a minha renda principal, era uma renda complementar. Eu conseguia tirar de lucro, fazendo a gestão correta do meu negócio, em média de R$ 500 a R$ 600, não era algo que impactava na minha renda principal, mas desde que eu me tornei treinadora a gente consegue ter essa média aí de R$ 2 mil a R$ 2.400, uma renda maior do quando eu trabalhava no CLT", explicou.

São cinco os níveis de crescimento da consultora Natura: Semente, Bronze, Prata, Ouro e Diamante.

Eles são definidos de acordo com a dedicação da consultora no seu volume de vendas: quanto mais vendas ela fizer, maior pontuação ela vai ter, que vai gerar avanço no plano de crescimento.

De acordo com o vice-presidente de Negócios da Natura, Agenor Leão, o faturamento das colaboradores sofre uma variação relacionada aos níveis e envolvimento da consultora. "É complicado falar do faturamento porque olhamos muito por níveis. Há uma variação muito grande entre os níveis, desde uma consultora semente, que está iniciando, a uma consultora diamante que pode ter um faturamento muito alto", pontuou Agenor Leão.

Nesta sexta-feira (26), a Natura promoveu um evento na Casa Teresa, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, com o vice-presidente de Negócios da empresa, Jailma, Janaína e a imprensa do Nordeste, para apresentar os últimos resultados do indicador de impacto social de consultoras de beleza Natura.