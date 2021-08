Conta recheada: Messi ganhará mais de meio milhão por dia no PSG

O Paris Saint-Germain teve um dia histórico na terça-feira (10), quando anunciou a chegada do astro Lionel Messi. O argentino deixou o Barcelona após 17 temporadas, com nada menos que 35 títulos conquistados, e, pela primeira vez, assinou com um novo clube. Mas, apesar da casa nova, uma coisa permanece: o salário milionário.

O valor do contrato de Messi com o PSG não foi divulgado, mas a imprensa europeia especula que ronde os 35 milhões de euros por temporada. Em reais, isso equivale a cerca de R$ 214 milhões. Lembrando que ele fechou com o clube por duas temporadas, com opção de renovação por mais uma.

O CORREIO fez as contas sobre os valores astronômicos que o astro embolsará na equipe de Paris. Por mês, ele receberá R$ 17,8 milhões. Se formos pensar por semana, ele embolsará R$ 4,1 milhões. A diária de Messi? Pouco mais de 586 mil por dia.

Veja os valores de Messi no PSG: