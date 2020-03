Contadores de histórias fazem narração ao vivo no Instagram

Para quem não sabe mais o que fazer para entreter as crianças durante a quarentena, contadores de histórias de todo o país fazem lives diárias no Instagram. As narrações ao vivo tentam otimizar o tempo ocioso dos pequenos e, entre as atrações, estão Renata Fernandes, Camila Genaro e Carol Levy.

A live da escritora baiana Renata Fernandes, que começou às 17h desta sexta-feira (20) e fica disponível por 24 horas, é sobre seu livro 'Posso te Contar um Segreo? É legal compartilhar o brinquedo'. Ilustrado por Heitor Neto, a obra busca passar a mensagem de que compartilhar é um ato de generosidade e amor.



"O livro conta a aventura de Teteu, um menino que se deixou contagiar pelo sentimento de generosidade e pela vontade de se aventurar em novas brincadeiras conquistando novos amigos e sorrisos antes guardados ❤️", escreveu Renata, em seu perfil do Instagram. O livro ficará disponível na Amazon mundialmente em menos de duas semanas.

Já a atriz e contadora de histórias Fafa, de Curitiba, selecionou os livros 'O que você faz com um problema' e 'Bichinhos de estima são'. O primeiro, busca trazer esperança e mostrar que os problemas sempre oferecem a oportunidade de encontrar algo belo. "É o que eu tenho visto por aqui, não é bonito esse movimento de muita gente se oferecendo e se disponibilizando pra ajudar num momento tão duro?", escreveu Fafa, em seu perfil.

Confira a lista de contação de histórias ao vivo

Renata Fernandes

https://www.instagram.com/p/B99vFLQlZZl/

Sexta-feira (20), às 17h

Fafa Conta

https://www.instagram.com/fafaconta/

Segunda, quarta e sexta, às 10h30 | Terça e quinta, às 16h30

Mãe Que Lê

https://www.instagram.com/maequele/

Todos os dias, às 11h

Carol Levy

https://www.instagram.com/carollevy/

Todos os dias, às 11h30

Marina Bastos Histórias

https://www.instagram.com/marinabastoshistorias/

Todos os dias, às 12h30

Abigail Conta Mais de Mil

https://www.instagram.com/abigailcontamaisdemil/

Todos os dias, às 14h30

Camila Genaro

https://www.instagram.com/camila.genaro/

Todos os dias, às 15h

Um Canto Que Conta

https://www.instagram.com/umcantoqueconta/

Todos os dias, às 17h

Mariane Bigio

https://www.instagram.com/marianebigio/

Todos os dias, às 18h