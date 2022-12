Contagem regressiva para a Lavagem do Bonfim

Começou a contagem regressiva, e não é para o fim de ano. Os católicos estão contando os dias para uma das festas mais tradicionais do calendário litúrgico, um evento que reúne em um mesmo espaço sagrado e profano, anônimos e políticos, baianos e turistas, cristãos e fiéis de outras religiões. Depois de dois anos suspensa, a Lavagem do Bonfim está de volta e os detalhes foram apresentados nesta quarta-feira (21).

É difícil encontrar um baiano que não conheça o Hino ao Senhor do Bonfim ou que não saiba ao menos cantarolar os versos de ‘Gloria a Ti neste dia de glória’, mas anote aí: a letra foi atualizada. A partir de 2023, já no segundo verso, ‘Glória a Ti, redentor, que há cem anos’, troque por duzentos anos. É que a letra homenageia a luta do povo baiano pela independência, evento que completa dois centenários.

O hino, considerado por fiéis e artistas uma das letras mais bonitas da Bahia, será o tema da festa. Outra novidade é a procissão marítima que será realizada na véspera do evento. Em 2019, quando a imagem deixou a Basílica e seguiu de barco para a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, muitas embarcações acompanharam o percurso, por isso, a Igreja resolveu organizar esse evento.

O reitor da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, Edson Menezes, contou que duas embarcações farão o trajeto acompanhando a imagem. Haverá café da manhã e missa dentro do transporte. A capacidade será para 350 pessoas e o valor dos ingressos ficará em torno de R$ 80.

“São cem anos da composição do hino que cantamos com tanto entusiasmo. Nossa expectativa é de que a festa tenha muita gente. Com certeza o povo está ansioso, desejoso de agradecer ao Senhor do Bonfim e de pedi a sua proteção para que a pandemia seja contida. Será uma festa linda”, afirmou.

A camisa da procissão está sendo vendida ao lado do templo e estará disponível também em um shopping, o local ainda será divulgado e o valor é R$ 35. A pequena Milla Reis, 4 anos, desfilou com um modelo durante o evento que apresentou os detalhes da festa. “Eu gostei. Achei muito bonita”, disse.

As celebrações começam no dia 5, com o início da novena, e seguem até o dia 15 de janeiro. O cântico da Ave Maria, tradicional nessas cerimônias, será substituído pelo Hino ao Senhor do Bonfim, e haverá um artista convidado em cada dia (confira a programação completa abaixo).

A camisa da edição 2023 da festa já está à venda (Foto: Marina Silva)

Pandemia

Em 2021, após mais de dois séculos de realização, a Lavagem do Bonfim teve a programação totalmente modificada. Primeiro, a imagem saiu da Paróquia Nossa Senhora da Vitória. Segundo, por causa da pandemia do coronavírus, fiéis não puderam fazer a tradicional caminhada que sai da Conceição da Praia, no Comércio, até a Basílica, no Bonfim. Terceiro, os políticos não foram.

Os santos observaram incrédulos os bancos vazios da Basílica na primeira missa. Com as portas fechadas, o silêncio dentro do templo era ensurdecedor. Quando a celebração começou, às 7h20, apenas o padre e devotos da irmandade participaram, cenário bastante diferente do tumulto que se forma na festa tradicional.

Do lado de fora, o perímetro entorno da Colina Sagrada estava fechado. Pórticos montados no pé do morro e controlados por guardas municipais e outros servidores públicos impediam o acesso do público às duas ladeiras que levam à igreja para evitar aglomerações. Sem querer arredar o pé muitos fiéis ficaram, mas para fugir do sol se abrigaram nas sombras das árvores no gramado.

Na parte de cima da Colina Sagrada, em frente à mansão da misericórdia, moradores que conseguiam se aproximar manifestaram a fé com orações de pé à frente da grade coberta de fitinhas ou de joelhos nos degraus do templo. Já em 2022, as celebrações incluíram uma homenagem às vítimas da covid-19 no Brasil, um painel com fotos de pessoas que morreram por complicações provocadas pela doença, um minuto de silêncio e orações aos mortos e aos sobreviventes da pandemia.

Tropicalia

Em 1923, foi criada uma Comissão Oficial do Centenário, em Salvador, para coordenar as ações da cidade em comemoração aos 100 anos da Independência da Bahia, ocorrida em 1823. Foi encomendado ao poeta e mais tarde fundador da Academia de Letras da Bahia, Arthur de Sales, e ao compositor João Antônio Wanderley um hino para homenagear o povo que lutou pelos mares e campos baianos. Nascia assim umas das letras mais admiradas da Bahia.

A obra ganhou ainda mais notoriedade ao ocupar uma das faixas do disco Tropicalia ou Panis et Circencis (1968), considerado um marco do movimento musical Tropicália, e gravada nas vozes de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Outros nomes da MPB também entoaram os versos como Maria Bethânia, Gal Costa, Mariene de Castro e Os Mutantes. No Festival de Verão 2013, Ivete Sangalo e Lazzo Matumbi fizeram uma dobradinha no palco levando o público ao delírio. Confira abaixo a letra desse clássico:

Hino ao Senhor do Bonfim

Glória a Ti neste dia de glória

Glória a Ti, redentor, que há cem anos

Nossos pais conduziste à vitória

Pelos mares e campos baianos

Dessa sagrada colina

Mansão da misericórdia

Dai-nos a graça divina

Da justiça e da concórdia

Dai-nos a graça divina

Da justiça e da concórdia

Glória a Ti nessa altura sagrada

És o eterno farol, és o guia

És, Senhor, sentinela avançada

És a guarda imortal da Bahia

Dessa sagrada colina

Mansão da misericórdia

Dai-nos a graça divina

Da justiça e da concórdia

Dai-nos a graça divina

Da justiça e da concórdia

Aos Teus pés, que nos deste o direito

Aos Teus pés, que nos deste a verdade

Canta e exulta num férvido preito

A alma em festa da Tua cidade

Dessa sagrada colina

Mansão da misericórdia

Dai-nos a graça divina

Da justiça e da concórdia

Dai-nos a graça divina

Da justiça e da concórdia

Confira a programação completa da festa em 2023:

Primeiro dia - 05/01/2023 | Quinta-feira:

18h30: Hasteamento da bandeira do Senhor Bom Jesus do Bonfim em frente à Basílica Santuário, dando início à programação da festa 2023;

19h: Primeira noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. (Jo 1, 1-15)

Pregador: Padre Manoel da Paixão Gomes do Prado, Pároco da Paróquia de Nossa Senhora dos Mares.

Convidados: Paróquia Nossa Senhora dos Mares - Largo dos Mares

Segundo dia - 06/01/2023 | Sexta-feira:

19h: Segunda noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, luz do mundo. (Jo 6, 48-59)

Pregador: Jonathan de Jesus da Silva, Delegado Episcopal para as Irmandades e Pároco da Paróquia de São Francisco de Assis – Saramandaia

Convidados: Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem - Boa Viagem

Terceiro dia - 07/01/2023 | Sábado:

14h30: Concentração dos membros do Apostolado da Oração (AO) no Santuário Santa Dulce dos Pobres (padroeira do apostolado), seguida de procissão eucarística até a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim.

19h: Terceira noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, o bom pastor. (Jo 10, 11-16)

Pregador: Padre Alberto Montealegre Vieira Neves, reitor do Seminário São João Maria Vianney

Convidados: Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Massaranduba

Quarto dia - 08/01/2023 | Domingo:

07h30: Santa Missa Solene do Santíssimo Sacramento

19h: Quarta noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, caminho, verdade e vida. (Jo 14, 1-6);

Pregador: Padre Manoel de Oliveira Filho, Vigário Episcopal para Educação, Cultura e Comunicação

Convidados: Irmandades, confrarias, ordens terceiras e a Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia;

Quinto dia - 09/01/2023 | Segunda-feira:

14h: Concentração dos enfermos com oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo com a realização da Santa Missa às 15h.

19h: Quinta noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, o Cristo filho de Deus. (Mt 16, 13-16);

Pregador: Cônego Lázaro Silva Muniz, coordenador da Comissão Arquidiocesana de Eucminismo e Diálogo Inter-religioso;

Convidados: Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II – Alagados

Sexto dia - 10/01/2023 | Terça-feira:

14h: Concentração dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística da Arquidiocese de São Salvador da Bahia para uma tarde de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo com a realização da Santa Missa às 17h.

19h: Sexta noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, o pão da vida. (Jo 6, 47-51)

Pregador: Padre Edmilson Santos da Costa, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Ó – Paripe

Sétimo dia - 11/01/2023 | Quarta-feira:

07h, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim sairá da Basílica Santuário Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim para o pier da Ponta do Humaitá, onde será iniciada a procissão marítima até o Cais da Praça Cairu.

Percurso: Segue até a Igreja de Nossa Senhora da Penha, logo após, em direção ao Porto da Barra, retornando para o Cais da Praça Cairu.

19h: Sétima noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, ressurreição e vida. (Jo 11, 17-27)

Pregador: Padre Antônio Ademilton de Santa Bárbara, Chanceler da Cúria e Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Brotas;

Oitavo dia - 12/01/2023 | Quinta-feira | Dia da Tradicional lavagem do adro da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim

07h: Saída da 8ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma” da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

Neste dia, haverá recolhimento de doações de gêneros alimentícios.

Após a chegada a Caminhada, o reitor a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, padre Edson Menezes da Silva, transmitirá da janela central da Igreja, uma mensagem, rezará com os fiéis uma oração pela paz e concederá a bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Depois deste momento, poderá ser realizada a lavagem do adro da Igreja.

Nono dia - 13/01/2023 | Sexta-feira:

19h: Oitava noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, videira verdadeira. (Jo 15, 1-12)

Pregador: Dom Valter Magno de Carvalho, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia

Convidados: Santuário Santa Dulce dos Pobres

Décimo dia - 14/01/2023 | Sábado:

19h: Nona noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, nosso mestre e Senhor. (Jo 13, 12-20)

Pregador: Padre Gilson Magno dos Santos, Capelão da Capela de Nossa Senhora da Vitória – Canela

Convidados: Paróquia Nossa Senhora da Penha de França

Dia festivo - 15/01/2023 | Domingo

05h: Alvorada

05h, 06h, 07h30, 09h e 15h: Santa Missa

10h30: Santa Missa Solene presidida por Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

No final da Celebração Eucarística, Dom Sérgio dará a Benção Apostólica com Indulgência Plenária.

16h: Procissão dos Três Pedidos,

Local de saída: Igreja Nossa Senhora dos Mares (Largo dos Mares) - Chegando na Colina Sagrada, os fiéis serão convidados a dar três voltas em torno da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, fazendo três pedidos. O momento será finalizado com a benção do Santíssimo Sacramento e queima de fogos de artifício.