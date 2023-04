Contenções de encostas em Pernambués e Federação custarão mais de R$ 5,7 milhões

As obras de contenção de encostas na Rua Santo Antônio de Pádua, localidade da Saramandaia, no bairro de Pernambués, e na Rua Dr. Arlindo Assis, no bairro da Federação, juntas, somam mais de R$ 5,7 milhões em investimentos. Segundo o diretor de habitação da Conder, Maurício Mathias, as encostas estão com cerca de 95% de obras concluídas.

Na manhã desta segunda-feira (3), o governador em exercício, Geraldo Júnior, visitou obras que são executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).



“Aqui [em Saramandaia] também estão sendo feitas intervenções urbanas. Acabamos de autorizar a instalação de um corrimão de proteção na parte alta da encosta de Saramandaia, além de uma arquibancada para o campo de futebol e um parquinho infantil para garantir lazer”, disse Geraldo Júnior.



Em Saramandaia, as obras somam R$ 4,2 milhões. A encosta possui 3.920 m² de grampeado com revestimento em concreto e 140 metros de calhas de drenagem pluvial com ligação na rede de drenagem já existente. Na obra da Federação foram aplicados R$ 1,4 milhões em recursos. Neste ponto foi realizada a regularização e remoção de solos, vegetação, além da limpeza do local, drenagem sub superficial, implantação de drenos, remanejamento do esgoto pluvial, dentre outras ações.

Fotos: Rafael Martins/GOVBA

Prevenção de Desastres Naturais

As obras fazem parte do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais, executado pelo Governo do Estado em áreas específicas de Salvador e algumas cidades do interior desde 2007. No total, já foram aplicados mais de R$ 316,6 milhões em 143 projetos.

Atualmente, há 34 obras em andamento, 22 delas na capital. Outras duas novas encostas serão iniciadas em breve, uma a ser iniciada e outra a ser licitada. “É um programa de prevenção e de combate às tragédias que assistimos tanto no passado. Nós nos sentimos felizes de poder garantir que vidas sejam preservadas, garantir segurança a estas famílias”, declarou a titular da Sedur, Jusmari Oliveira.



“Essas encostas estão com cerca de 95% de obras já concluídas. Esperamos agora que, antes que as chuvas do mês de abril comecem, a gente consiga concluir. Esse trabalho faz parte de um programa muito importante que tem a preocupação de conter as áreas realmente de alto risco. E você pode verificar, nos últimos quatro, cinco anos, que não tem tido realmente nenhum tipo de deslizamento nessas áreas que foram identificadas e feitos todo esse trabalho de proteção a vidas humanas”, explicou o diretor de habitação da Conder, Maurício Mathias.