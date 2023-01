Continental alcança marca de 100 milhões de pneus de passeio produzidos em Camaçari

A Continental Pneus alcançou o marco de 100 milhões de pneus para carros de passeio fabricados em sua planta instalada no Polo Industrial de Camaçari, na Bahia. Desde sua inauguração em 2006, a fábrica recebeu cerca de R$ 2,5 bilhões em investimentos em seu maquinário, processos e estrutura, buscando ampliar cada vez mais em inovação e tecnologia para potencializar sua competitividade.

Fábrica em Camaçari é responsável pela geração de 2,3 mil empregos diretos (Foto: Luiz Maximiliano/Divulgação)

Para o diretor da Continental Camaçari, Sérgio Rocha, atingir essa marca reforça a eficiência, qualidade e robustez da planta baiana, que é a primeira e única unidade industrial do grupo Continental a produzir pneus no Brasil. “Com a evolução dos processos e investimentos em competitividade e confiabilidade, a planta de Camaçari é cada vez mais uma referência, destacando-se mundialmente entre as fábricas de pneu da Continental em todo mundo e conquistando importantes prêmios de qualidade”, pontua.

Responsável pela geração de 2,3 mil empregos diretos, a Continental investe cada vez mais na construção de ambiente saudável de trabalho, sendo que a indústria foi certificada pela Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para trabalhar no país, além de contribuir com o desenvolvimento da mão de obra local.

Contando com a fábrica na Bahia, o grupo Continental, que é referência no setor automobilístico, possui 19 unidades fabris e administrativas no Brasil e está presente em 56 países com fábricas e/ou escritórios.