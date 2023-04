'Conto os segundos para voltar', diz repórter Andrea Silva após dois meses longe

A jornalista Andrea Silva, da TV Bahia, permanece afastada da televisão após os sintomas da chicugunhya continuarem aparecendo, mesmo após dois meses da doença. A repórter já tinha feito um relato nas redes sociais sobre a situação.

Nesta terça-feira (18), a comunicadora comentou que a rotina ainda é silenciosa para quem sente os sintomas da doença. De acordo com Andrea, ainda é incomodo e sofre com a irritabilidade, pois não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia.

"Conto os segundos para voltar a vida produtiva, para caminhar como sempre fiz, sem limitação e sempre querendo andar até mais do que deveria, para subir e descer uma escada sem precisar me apoiar em corrimão ou dar a mão a alguém, ficar o tempo que for necessário em pé... ahhhh como as coisas básicas fazem falta, amigos", desabafou.

Ainda no relato, publicado no Instagram, a jornalista frisou a importância de observar a proliferação do mosquito, já que o Brasil está batendo recorde da doença em 2023.

Por fim, Andrea pediu desculpas pelo sumiço, mas que tem refletido bastante sobre o afastamento. "Obrigada a todos pelas orações e mensagens de carinho, me aguardem viu. Dedéa volta em breve e com a vida ressignificada", finalizou.

Nos comentários, diversos jornalistas famosos, amigos e fãs desejaram melhoras para uma das repórteres mais querida da televisão baiana.

"Volte no seu tempo, você sabe exatamente da sua dor, a gente espera aqui torcendo pela sua recuperação!", disse José Eduardo. "Tudo no seu devido tempo, não tenha pressa, neste momento é só resiliência e paciência!", comentou um seguidor.