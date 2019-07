Contra o Criciúma, Vitória conseguiu não sofrer gol após 4 meses

O reencontro do Vitória com a rede adversária roubou a cena no Barradão. Na noite de sexta-feira (19), Anselmo Ramon comandou o triunfo por 2x0 contra o Criciúma na Série B e acabou com o jejum de gols das duas rodadas anteriores, quando o rubro-negro havia passado em branco nas derrotas para Oeste e Cuiabá. Melhor, os dois tentos assinados pelo centroavante fizeram o Leão voltar a vencer após quase três meses, já que a última vitória havia sido no dia 4 de maio, contra o Vila Nova.

Só que o resultado também decretou o fim de um jejum ainda maior que os dois citados anteriormente. Após quase quatro meses, o Vitória voltou a finalizar uma partida sem sofrer gol. Isso não acontecia desde o dia 23 de março, quando empatou em 0x0 com o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Na ocasião, o técnico Cláudio Tencati estreava e escalou oito jogadores que já não estão no clube: Jeferson, Victor Ramos, Fabrício, Leandro Vilela, Yago, Andrigo, Léo Ceará e Erick. Outros dois atletas que começaram entre os titulares ainda estão na Toca, mas foram afastados do elenco - o goleiro João Gabriel e o zagueiro Edcarlos. O único remanescente é Léo Gomes, titular também diante do Criciúma.

No intervalo entre aquele dia e o triunfo sobre o time catarinense, o Vitória disputou 11 jogos e sofreu gol em todos eles. Empatou com o Náutico (1x1) e perdeu para o Fortaleza (4x0) pelo Nordestão. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, venceu o Vila Nova (2x1), empatou com o Atlético-GO (1x1) e perdeu para Botafogo (3x1), Guarani (3x2), São Bento (3x1), Bragantino (2x0), Sport (3x1), Oeste (3x0) e Cuiabá (1x0).

No Barradão

Como a partida contra o ABC foi disputada fora de casa, a sina de sofrer gol era ainda maior como mandante. Havia quase seis meses que o Leão não terminava um jogo no Barradão com zero para o adversário no placar. O último registro disso havia sido no dia 6 de fevereiro, quando o rubro-negro goleou o Jequié por 4x0, na 4ª rodada do Campeonato Baiano.

Levando em consideração todos os 29 jogos da temporada, só em quatro a defesa rubro-negra passou ilesa. Os outros foram o triunfo por 1x0 contra o Vitória da Conquista, dia 24 de janeiro, no Barradão; e o Ba-Vi sem gols disputado na Fonte Nova, dia 10 de março, respectivamente pela 1ª e 8ª rodadas do estadual.