Contra o Palmeiras, Bahia estreia nova terceira camisa; veja

Além de marcar o retorno da torcida do Bahia ao estádio depois de um ano e sete meses acompanhando o time de longe por conta da pandemia da covid-19, o jogo contra o Palmeiras, na noite desta terça-feira (12), às 21h30, na Fonte Nova, vai selar a estreia do novo uniforme da equipe.

Diante do alviverde, o Bahia vai utilizar pela primeira vez a terceiro camisa, produzida na cor vermelha.

Nova camisa vermelha do Bahia foi apelidada de sangue (Foto: Divulgação/EC Bahia

O uniforme foi apelidado de "sangue" e é uma homenagem do tricolor aos torcedores que se mantiveram sócios e continuaram ajudando o clube durante a pandemia. Os torcedores com acesso garantido vão ganhar a indumentária.

Uma outra camisa também vai ser lançada pelo clube, em uma cor mais próxima do vinho, que simboliza o couro e homenageará o tetracampeonato da Copa do Nordeste, conquistado esse ano na final com o Ceará.