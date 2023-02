Contrariando tradição, Cláudia Leitte chega discreta no trio

A cantora Claudia Leitte, uma atração da pipoca desta sexta-feira (17) no Carnaval de Salvador, quebrou a tradição de surpreender os fãs com entradas apoteótica nos trios. Mas, de acordo com a artistas, foi por uma boa causa: fazer seus foliões do bloco Blow Out brilharem.

"Hoje quem vai brilhar é o Blow Out", destacou a cantora, que puxa o bloco no circuito no Circuito Barra-Ondina.

Na quinta, Claudia chegou de moto na concentração em frente ao Farol da Barra e fez os fãs irem a loucura para registrar o momento.

