'Contratempo' com Vini Jr barrou ida de Jesus ao Real Madrid; entenda

Dono de três gols e três assistências em seis jogos na Premier League, Gabriel Jesus está tendo um começo de temporada bastante promissor com a camisa do Arsenal, clube que o tirou do Manchester City nesta janela de transferências por 52 milhões de euros. Mas o destino do atacante brasileiro poderia ter sido bem diferente se não fosse um 'contratempo' envolvendo Vinícius Jr., do Real Madrid.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, que é uma referência quando se fala de especialistas no mercado de transferências, Gabriel Jesus estava na mira do Real Madrid e a negociação estava avançada com o City. Mas para que ela fosse concluída era necessário que Vini recebesse um passaporte espanhol para liberar uma 'vaga para estrangeiros' no elenco merengue.

A La Liga, que organiza o campeonato na Espanha, define uma cota de três atletas extra-comunitários, ou seja, que não têm passaporte espanhol. Romano informou que foi feita uma solicitação de documento para o atacante do Real Madrid, mas não chegou a tempo e as conversas entre as duas partes foram encerradas.

Esse foi o segundo nome de centroavante que foi associado ao Real Madrid na janela, mas que não teve as negociações concretizadas. O outro atacante foi Haaland, que assinou com o Manchester City.

Poucas semanas depois o volante Casemiro acertou sua saída do Real para o Manchester United, também da Inglaterra, e, segundo a apuração de Fabrizio Romano, teria aberto a vaga para um jogador sem passaporte. Mas não havia mais a possibilidade, já que Gabriel Jesus tinha acerto sua ida para o Arsenal e já jogava com a camisa dos Gunners.

Jesus seria um pedido do técnico Carlos Ancelotti, que ainda busca um substituto para o francês Karim Benzema. Com a recente transferência do brasileiro para outro clube da Inglaterra, será difícil vê-lo no Real Madrid por agora.