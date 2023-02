Controle de veículos nos portais da Transalvador começam a funcionar na quinta (16)

Começa na próxima quinta-feira (16), e vai até a Quarta-feira de Cinzas (22), o controle de veículos pelos portais montados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Quem não estiver devidamente cadastrado para acessar os pórticos durante o Carnaval poderá ser notificado.

A ativação dos 15 portais será feita diariamente, sempre das 13h às 6h do dia seguinte. Um pouco antes do acionamento do controle, agentes de trânsito ficarão posicionados nessas barreiras para orientar os condutores. Das 5h01 às 12h59, o tráfego pelos pórticos é livre, ou seja, não haverá o controle por meio dos radares.

“Este controle é fundamental para que possamos minimizar a intensidade dos fluxos de veículos nas regiões da folia, proporcionando a maior comodidade possível para os moradores e foliões e ordenamento no trânsito da região. Como não queremos autuar, fazemos um apelo para os cidadãos que se cadastrem ou, se não forem moradores ou prestadores de serviços autorizados, que evitem transitar pelas zonas de restrição de circulação”, explica o superintendente da Transalvador, Decio Martins.

O carnaval continua com as cinco zonas, divididas em 12 regiões distintas. As credenciais serão numeradas de acordo com as subzonas. O cidadão terá acesso livre ao portal específico da sua subárea. Quem não possuir o adesivo ou tentar entrar numa zona diferente da sua ou ainda se estiver utilizando a credencial num veículo com placa diferente da cadastrada também será notificado por acesso irregular.

Segundo a prefeitura, neste ano, letreiros serão posicionados nos portais de acesso às zonas de restrição de circulação. Eles vão gerar informações visuais para cada um dos motoristas que utilizarem aquela rua indicando se eles têm ou não permissão para transitar.

Quando um veículo credenciado passar pelo pórtico uma luz verde será acionada ao lado da palavra “ok”. Caso não esteja credenciado, acenderá uma luz vermelha com o letreiro mostrando “não ok” ao lado.

Credenciais

Só poderão passar regularmente pelos portais quem tiver as credenciais emitidas pela Transalvador, que devem ser colocadas no para-brisa em algum local de fácil visualização, fora do degradê que há em alguns vidros.

As credenciais para moradores e prestadores de serviço contém a placa do veículo, o que impossibilita a venda irregular desses instrumentos de identificação.

Um QR Code auxiliará na identificação do proprietário do veículo e a subzona a qual ele estará credenciado a circular.

O uso irregular do adesivo sujeita o infrator às penalidades previstas no Código Penal Brasileiro, como estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica.

