Contundido, volante Rodrigo Andrade não enfrenta o América-MG

Rodrigo Andrade não vai defender o Vitória no jogo contra o América-MG, o antipenúltimo desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o pé esquerdo machucado, o volante foi vetado pelos médicos do clube do confronto de sexta-feira (15), às 17h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O desfalque no meio-campo não é o único do Leão. O técnico Geninho também não contará com os laterais Thiago Carleto e Van. Ambos cumprem suspensão. Apesar disso, eles viajarão para Belo Horizonte, já que o Vitória seguirá direto da capital mineira para Ponta Grossa-PR, onde enfrentará o Operário na terça-feira (19), no estádio Germano Krüger.

Liberado para viajar a Florianópolis para tratar de questões pessoais, Carleto não participou do treinamento desta quinta-feira (14) e se juntará à delegação já em Belo Horizonte.

As opções de volantes para a vaga deixada por Rodrigo Andrade são Baraka e Romisson, mas Geninho também pode optar por mexer no esquema tático e escalar o meia Felipe Gedoz, autor de um dos gols do empate em 2x2 com o CRB, na terça (12).

Na lateral esquerda, a disputa é entre Chiquinho e Capa. Para a lateral direita, Matheus Rocha é o único jogador de ofício entre os relacionados, já que Jonathan Bocão está lesionado e só retorna aos gramados na próxima temporada.

O Vitória deve ir a campo com: Martín Rodríguez, Matheus Rocha, Everton Sena, Ramon e Capa (Chiquinho); Léo Gomes, Lucas Cândido e Felipe Gedoz (Baraka ou Romisson); Felipe Garcia, Wesley e Anselmo Ramon.

Confira os 19 jogadores relacionados:

Goleiros: Martín Rodríguez e Ronaldo;

Laterais: Matheus Rocha, Capa e Chiquinho;

Zagueiros: Everton Sena, Ramon, João Victor e Zé Ivaldo;

Volantes: Baraka, Léo Gomes, Lucas Cândido e Romisson;

Meias: Felipe Gedoz;

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Felipe Garcia, Jordy Caicedo e Wesley.