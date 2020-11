Conversa com Bial terá entrevista com Barack Obama

O ‘Conversa com Bial’ desta segunda-feira (16) traz uma entrevista inédita de Pedro Bial com o ex-presidente americano Barack Obama. Durante a entrevista, concedida com exclusividade para o apresentador no último domingo de eleições (15), Obama fala sobre o lançamento do primeiro volume de suas memórias, batizado de “Uma Terra Prometida”, as eleições americanas e o que espera da relação do Presidente eleito Joe Biden e Jair Bolsonaro.

Com direção artística de Mônica Almeida, o ‘Conversa com Bial’ vai a ao ar de segunda a sexta-feira, após o 'Jornal da Globo'.

Comandado por Pedro Bial há três anos, o talk show abre um espaço para diálogos, encontros e descobertas de diferentes visões de mundo de diferentes personalidades do Brasil e do mundo.

Além do bate-papo, debates e reflexões podem surgir ao longo de cada edição, na qual Bial pode convidar uma ou mais personalidades para conversar diversos assuntos.