Conversa com Bial volta com entrevistas presenciais

Quem gosta de encerrar o dia vendo uma boa entrevista pode se planejar: o programa Conversa com Bial estreia nova temporada nesta segunda-feira (7), com novidades. As entrevistas estão sendo feitas em formato remoto e presencial, tentando trazer mais dinâmica ao programa - que nas duas últimas temporadas aconteceu exclusivamente on-line.

“Parte do programa será feita de forma remota, usando as novas possibilidades que esse formato nos trouxe; parte em locações; e outra parte em estúdio, mas um estúdio adaptado aos novos tempos; a essa lenta volta ou reconstrução de uma normalidade”, conta Bial.

Ele explica que o critério utilizado para a escolha de gravar presencial, ir a locações e estar fisicamente em alguns lugares é quando essa ida acrescenta mais uma camada de conhecimento ao programa.

Sobre a expectativa para a estreia, Bial revela: “Espero que a gente consiga fazer ainda melhor o que a gente já conseguiu fazer bem; que a gente possa melhorar, buscar novos caminhos, crescer, aperfeiçoar, tudo sem perder a essência de nossa emoção, do desejo de identificação, empatia, inspiração para o público, e que todos nós compartilhemos desse prazer que eu sinto quando eu conheço ou encontro outra pessoa”.

“Essa temporada é um pouco de cada coisa que aprendemos nessa pandemia. Fazemos o remoto, mas também estamos saindo para rua, e vamos para locações, como fizemos na última temporada com Marisa Monte e Mateus Aleluia. Então essa nova temporada é fruto do aprendizado desses dois anos de pandemia”, completa Mônica Almeida, diretora artística da atração. TV Globo, de segunda a sexta, após o Jornal da Globo.