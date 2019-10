Convidada de Saulo, Iza fala sobre sua carreira: 'melhor momento'

Ainda faltam dois meses para o Verão, mas os ensaios que marcam o período já deram o primeiro sinal de vida. A terceira edição do projeto Saulo, Som e Sol, do cantor baiano Saulo, é o responsável por dar a largada à temporada de shows pré-Carnaval. O evento, que já recebeu artistas como Alceu Valença, Ivete Sangalo e Olodum está de volta, dessa vez com participação da cantora Iza. O encontro acontece domingo, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo.

“Saulo é um grande artista, é uma honra fazer parte desse evento, ainda mais em Salvador, onde sempre fui muito bem recebida”, comemora Iza, em entrevista por e-mail. Artista carioca que está em Miami, depois de uma passagem por Los Angeles para gravar com com duas estrelas pop internacionais, Major Lazer e Ciara, Iza não revela detalhes sobre a parceria, só garante que “foi uma honra” trabalhar com eles.

“Sempre admirei muito o trabalho deles. Uma carreira internacional não é só cantar em inglês ou espanhol e eu estou dando um passo de cada vez. Quero aproveitar as oportunidades que surgem, mas com planejamento”, explica a artista que, em Salvador, apresenta o show completo da turnê Dona de Mim.

Saulo é o anfitrião da festa que chega à sua terceira edição (Divulgação)

Ou seja, terá músicos, bailarinos e “não vai faltar dança” ao som de hits como Pesadão, Ginga e Dona de Mim. Com um dos shows mais comentados do Rock in Rio, a cantora não hesita em dizer que sua carreira está na melhor fase. “Sou muito grata por tudo o que a música já me proporcionou. Tenho conhecido pessoas e lugares especiais, que me engrandecem sempre. Estou, com certeza, vivendo o melhor momento da minha carreira”, reforça.

O protagonismo feminino e negro também é motivo de orgulho para Iza. “Lembro a menina que fui e sempre senti muita falta de me sentir representada quando era mais nova, de ter alguém dizendo que eu posso e que quem sabe das minhas escolhas sou eu. Quando as pessoas me procuram para falar que se inspiram em mim, isso é um combustível muito forte e potente. A música é uma coisa imortal e a responsabilidade social dela é importante também”, defende.

Serviço

O quê: 3ª edição do projeto Saulo, Som e Sol com shows de Saulo e Iza

Quando: Domingo (27), às 16h

Onde: Chácara Baluarte (Ladeira do Baluarte, 20, Santo Antônio Além do Carmo)

Ingresso: R$ 200 | 100 (pista) e R$ 280 | R$140 (varanda)

Vendas: Sympla, Minha Entrada e Partiu Balada