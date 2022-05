Convocado para a Seleção por Tite, Danilo foi dispensado do Bahia

O volante Danilo foi a principal novidade do técnico Tite para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. O jogador do Palmeiras foi convocado pela primeira vez e estará na equipe que enfrentará a Coreia do Sul e o Japão nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente. Por pouco, porém, a história seria outra.

Se hoje é um dos grandes destaques do meio-campo do Verdão, quem treinou o garoto na adolescência conta que o volante quase desistiu do futebol há alguns anos, depois que foi dispensado das categorias de base do Bahia. Ele ficou oito anos no time tricolor, até que, em 2015, foi mandado embora.

A história foi lembrada pelo ex-professor de Danilo, Dego Freitas. Ele cuida do projeto social Os Deguinhos da Bola, onde o baiano atuava na infância e adolescência.

"Ao mesmo tempo em que ele jogava no Deguinhos da Bola, ele atuava no Bahia. Só que, em 2015, Danilo foi mandado embora do Bahia. Ele ficou sem clube treinando com a gente e queria desistir de jogar bola. Foi minha tristeza", disse Freitas, em entrevista à ESPN.

"Eu falei para ele: 'Rapaz, seja perseverante. Não faça isso de largar a bola, pelo amor de Deus. Você é o nosso destaque. A comunidade depende muito de você. Se você sair daqui e o projeto acabar, para onde vão esses meninos? Vão tudo para as drogas'. Ele disse que tinha ficado oito anos no Bahia e desistiram dele, mas eu insisti para ele ter calma e fé em Deus", contou Freitas.

Algum tempo depois, Danilo foi levado para o Cajazeiras. Lá, disputou a 2ª divisão do Campeonato Baiano em 2018. Após ser vice-campeão e conseguir o acesso à elite estadual, foi captado pelo Palmeiras, aos 17 anos.

Na base alviverde, o baiano foi campeão do Paulista sub-17 e sub-20 e chamou a atenção na Copa São Paulo de 2020. Naquele ano, o então técnico do time profissional do Verdão, Vanderlei Luxemburgo, precisava de um volante, pois os titulares estavam ausentes. Então, promoveu Danilo. A estreia foi na vitória por 2x1 sobre o Red Bull Bragantino, pela Série A 2020.

De lá para cá, ele conquistou com o Palmeiras dois títulos da Copa Libertadores (2020 e 2021), um da Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Campeonato Paulista (2022). A ascensão meteórica rendeu ao soteropolitano a primeira chance na Seleção Brasileira. Está com 21 anos.

"Danilo é um daqueles jogadores que estamos acompanhando naquele rol de 50 atletas, sempre atento a jogadores que estão surgindo. Essa grande sequência de jogos do Danilo o proporcionou (a convocação), como foi no Mundial de Clubes, jogos que acompanhamos ao vivo, visitas ao clube. Vamos buscando uma série de componentes que possam justificar essa escolha", justificou Tite.

As partidas contra Coreia do Sul e Japão serão disputadas nos dias 2 e 6 de junho em Seul e Tóquio. O Brasil também enfrentaria a Argentina, na Austrália, em 11 de junho, mas o amistoso foi cancelado.

Danilo contou que estava dormindo no momento do anúncio de Tite e, avisado por telefone por Gabriel Menino, companheiro dele no Palmeiras, achou que era uma brincadeira.

"Eu estava dormindo, aí o Gabriel Menino me ligou. Achei até que ele estava zoando, mas depois fui ver e o Palmeiras tinha me marcado [em publicação]. Só tenho a agradecer a Deus, aos treinadores da base até hoje e continuar trabalhando firme para ter mais oportunidades", disse, em vídeo publicado pelo clube paulista.

Danilo também comemorou a novidade nas redes sociais. "Só tenho a agradecer a Deus por esse momento que venho vivendo. Agradecer aos meus familiares, a todos aqueles que estão comigo nessa caminhada. E não foi fácil até aqui", escreveu.