Convocado para Copa do Mundo, Pedro pede a namorada em casamento

O atacante Pedro, do Flamengo, está convocado para a Copa do Mundo. Para comemorar o dia especial, ele aproveitou para pedir a namorada, a psicóloga Fernanda Nogueira, em casamento. O vídeo foi publicado nas redes sociais.

"Não tinha ideia, nem um pouco. Principalmente por ser esse dia", contou Fernanda à Fla TV: "É um momento que vai ficar marcado para o resto da vida dele, a primeira convocação para a Copa, acredito que vão acontecer muitas ainda. Eu realmente não esperava", disse Fernanda.

"Foi pra ficar marcado mesmo na história esse dia, porque é um dia especial, então eu deixei esse dia mais especial ainda, por ser a primeira convocação pra Copa, um sonho que eu realizei. E ela vem me ajudando bastante a me tornar um grande profissional dentro de campo. Nos momentos difíceis ela me ajudou também. Hoje é um dia para ser lembrado para sempre. Quis deixar essa data ainda mais especial", explicou Pedro.

O atacante foi um dos destaques do Flamengo em 2022, e alcançou a marca de artilheiro do clube. Ao todo, o camisa 21 atuou em 59 jogos e marcou 29 tentos.