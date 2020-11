Convocado pelo Egito, Salah testa positivo para covid-19

O atacante Mohamed Salah testou positivo para o coronavírus A revelação de que o astro do Liverpool contraiu a doença foi apresentada pela Associação Egípcia de Futebol. Ele se preparava para defender a seleção nacional em compromissos pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.



De acordo com a entidade, apenas Salah estava infectado entre os jogadores do Egito testados. E, assim, não poderá enfrentar a seleção de Togo, em partidas como mandante, neste sábado, e como visitante, na próxima terça-feira, no qualificatório para o torneio, remarcado para 2022.



Salah, explicou a associação, foi colocado em isolamento. "O jogador não apresenta nenhum sintoma. Os outro membros da equipe testaram negativo. Salah passou pelo protocolo médico em coordenação entre o médico da seleção e do seu clube. Está isolado em seu quarto e de todos os outros contatos", afirmou.



Diante das medidas sanitárias para evitar a propagação do coronavírus, também deverá se tornar desfalque no Liverpool após a Data Fifa, ficando fora dos duelos com Leicester, dia 21, pelo Campeonato Inglês, e Atalanta, dia 25, pela Liga dos Campeões da Europa.



Neste início de temporada, Salah já marcou 10 gols, em 13 jogos disputados, e vem sendo um dos destaques do Liverpool, terceiro colocado no Nacional, liderado exatamente pelo Leicester. E o time vem sofrendo com desfalques por lesão, especialmente no sistema defensivo, tendo atuado recentemente sem Joe Gomez, Virgil van Dijk e Fabinho.