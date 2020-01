Convocado por Tite, atacante Wesley Moraes sofre grave lesão

Convocado para a Seleção Brasileira para os amistosos contra Argentina e Coreia do Sul, em novembro passado, o atacante Wesley Moraes, do Aston Villa, sofreu uma grave lesão na partida contra o Burnley nesta quarta-feira (1º), na Inglaterra.

O time dele vencia por 2x0, com um gol de Wesley, quando o centroavante de 23 anos levou uma tesoura do zagueiro Ben Mee, do Burnley, que nem cartão amarelo levou. A suspeita é de que o jogador tenha rompido, ao menos, o ligamento cruzado anterior do joelho, que o deixaria entre 6 e 12 meses fora de combate, mas Wesley ainda passará por exames mais detalhados. Confia a forte imagem da entrada sofrida pelo brasileiro:

Entrada de Mee deve deixar Wesley fora dos gramados por um bom tempo (Foto: Twitter/Reprodução)

Wesley nasceu em Juiz de Fora-MG e teve passagem pelas divisões de base do Itabuna antes de rumar para Europa. Atuou no Trencin, da Eslováquia, antes de ser contratado pelo Club Brugge, da Bélgica. Lá, fez bastante sucesso até ser contratado no início da atual temporada pelo Aston Villa por cerca de R$ 105 milhões, sendo a transferência mais cara da história do clube de Birmigham. Na atual temporada, possui 22 jogos e seis gols marcados.

O centroavante foi chamado por Tite para a vaga de David Neres, que havia sido cortado por lesão. Ele atuou por quatro minutos na derrota da Seleção por 1x0 para a Argentina, no dia 15 de novembro.