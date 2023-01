Cooperativas recebem novos equipamentos para fortalecer programa de reciclagem

Para intensificar a eficiência e a produtividade na reciclagem de resíduos sólidos, o Programa SER+, promovido pela Mãos Verdes em parceria com a Braskem, realizou, nesta quarta-feira (11), a entrega de equipamentos para duas cooperativas parceiras, em Salvador.

A iniciativa aconteceu nas sedes da Cooperativa de Coleta Seletiva Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (Camapet), em Massaranduba, e da Cooperativa Ecológica do Paraguary (Cooperguary), em Periperi, que receberam, respectivamente, uma prensa hidráulica e um triciclo. Esses equipamentos fazem parte dos investimentos contínuos do programa nas cooperativas parceiras, cujo montante acumulado nos últimos cinco anos totaliza R$ 727 mil.

O SER+ promove ações de valorização e inclusão social dos catadores, por meio de capacitações e melhorias na infraestrutura física das unidades. “A definição dos investimentos é feita em conjunto com a cooperativa através de uma dinâmica de diagnóstico e planejamento participativo, considerando a realidade da entidade, suas necessidades e a aderência com a estratégia do programa,” destacou Rennisy Cruz, coordenadora regional da Mãos Verdes.

Para Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, a iniciativa oferece estrutura e suporte para que as cooperativas atuem com mais eficiência e autonomia. “Para impulsionarmos a cadeia de reciclagem na Bahia, é importante valorizar e investir no desenvolvimento dos catadores. Por isso, apostamos no SER+ para contribuir com a profissionalização das cooperativas, por meio de investimentos em infraestrutura e capacitação, impactando positivamente na geração de renda dos cooperados”.

Segundo a catadora e atual presidente da Camapet, Michele Almeida, a nova prensa hidráulica vai possibilitar agilidade na produção dos cooperados. “O equipamento antigo já estava um pouco desgastado e com essa aquisição vamos poder ampliar a produção, agilizando um maior número de prensagens de papelão, papéis e outros resíduos recicláveis”.

Já para Genivaldo Ribeiro, conselheiro fiscal da Cooperguary, o triciclo traz a possibilidade de atender estabelecimentos menores e grupos familiares que desejem doar materiais. “Com o novo veículo vamos chegar a locais que são mais difíceis de acessar com o caminhão. Além de tornar viável o agendamento da coleta de resíduos em uma menor quantidade, mas igualmente importantes para nós, resultando no aumentando da nossa produção”.

Aumento da renda

Com a participação da Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari (Coopmarc), além da Camapet e da Cooperguary, o SER+ coleciona impactos positivos. O volume comercializado pelas cooperativas, por exemplo, passou de uma média de 39 toneladas por mês em 2018 para cerca de 65 toneladas por mês em 2022, por entidade. Também houve um crescimento na renda média mensal dos cooperados, que saiu de R$ 1.000,00 para cerca de R$ 1.700,00, no mesmo período.

