Coordenador da base deixa o Bahia e acerta com clube chinês

O Bahia vai passar por mudanças na gestão das divisões de base. Coordenador das categorias inferiores do clube, Roberto Braga recebeu proposta do Guangzhou Evergrande, da China, e deixou o Esquadrão.

Roberto Braga estava no Bahia desde o ano passado, quando substituiu Marcelo Vilhena, então gestor da base tricolor. Além do Esquadrão, Roberto acumula passagens por São Paulo, Botafogo e Ferroviária-SP.

Atualmente o time sub-20 do Bahia se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria. O Tricolor estreia na competição no próximo dia 23, contra o Fluminense.