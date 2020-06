Copa Africana de Nações é adiada para 2022 por conta da pandemia

Depois de causar consequências na Europa, na Ásia e nas Américas, a pandemia do novo coronavírus atingiu também o futebol na África. Nesta terça-feira (30), a Confederação Africana de Futebol (CAF, na sigla em francês) anunciou o adiamento da edição de 2021 da Copa Africana de Nações para o ano seguinte. O torneio estava marcado para acontecer de 9 de janeiro a 6 de fevereiro, em Camarões.



"Esta decisão foi tomada em razão das incertezas com relação à situação do novo coronavírus e especialmente pelo problema de calendário", disse Ahmad Ahmad, presidente da CAF, em uma entrevista coletiva por videoconferência logo após o término a reunião virtual do Comitê Executivo da entidade.



As eliminatórias ainda estão longe de terminar e o futebol das seleções do continente não deve ser retomado antes de outubro em decorrência do surto global da covid-19. A decisão da Fifa na semana passada de cancelar a janela de setembro para os jogos das seleções em todas as regiões, exceto Europa e América do Sul, deixou a CAF com menos datas para tentar completar a campanha de qualificação da competição e finalizar o cronograma para o torneio de 24 equipes.



Ainda há quatro rodadas de eliminatórias para serem disputadas e, embora ainda possam ser agendadas para outubro e novembro, isso significaria ter que adiar o início da fase de grupos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar.



Ainda de acordo com a reunião por videoconferência da CAF, algumas competições femininas, previstas para este ano, foram canceladas. O Campeonato das Nações Africanas, outro torneio continental, seria disputado ainda este ano, mas pelo mesmo motivo foi adiado para 2021.



Assim como a Copa Africana de Nações, o Campeonato das Nações Africanas vai acontecer em Camarões. O país tinha até segunda-feira (29), 15.592 infectados e 313 mortes pela covid-19.