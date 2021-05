Copa América 2021 será jogada no Brasil, informa Conmebol

O Brasil será a sede da Copa América 2021. Após Colômbia e, posteriormente, Argentina se recusarem a receber o principal torneio de seleções do continente americano, o Brasil foi anunciado como palco do certame, informou a Conmebol nesta segunda-feira (31).

O primeiro jogo da Copa América está marcado para 13 de junho, entre Argentina e Chile, às 18h. O Brasil estreia um dia depois, 14, contra a Venezuela.

As cidades sedes do torneio devem ser divulgadas ao longo do dia, informou a Conmebol em seu Twitter. Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, as escolhidas serão Natal, Brasília, Cuiabá, Recife e Manaus.

A CONMEBOL @CopaAmerica 2021 será jogada no Brasil. As datas de início e final do torneio estão confirmadas. As sedes e a tabela serão informadas pela CONMEBOL nas próximas horas. O torneio de seleções mais antigo do mundo fará vibrar todo o continente! — CONMEBOL ???????? (@CONMEBOLBR) May 31, 2021

Em 2019 o Brasil também sediou o torneio, que foi vencido pela Canarinho. Na oportunidade, as sedes foram Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Porto Alegre e Fortaleza.

A edição de 2021 não deve ter público nos estádios por conta das medidas de restrição.

Quais serão as cidades sede da Copa América 2021 no Brasil

O anúncio oficial das cidades sede da Copa América ainda não foi feito. Porém, de acordo com o Globoesporte.com, a tendência é de que o torneio seja disputado em Manaus, Brasília, Natal e Recife.

Na reunião, foi mencionado que esses palcos usados na Copa do Mundo estão ociosos. São eles Mané Garrincha em Brasília, Arena da Amazônia, Arena Pernambuco e Arena das Dunas em Natal.

A ideia, ainda de acordo com o GE, é colocar um grupo para jogar em Manaus e Brasília, o outro nos dois estádios do Nordeste. O Campeonato Brasileiro não será interrompido.

Já o palco da final pode ser o Maracanã, no Rio de Janeiro.

A confirmação oficial deve sair ainda na tarde desta segunda-feira (31).

Agradecimento a Bolsonaro

Também através de seu perfil no Twitter, a Conmebol agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro por autorizar a realização do torneio do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também foi citada.

"O Brasil receberá a Copa América de 2021! O melhor futebol do mundo levará alegria e paixão a milhões de sul-americanos. A Conmebol agradece ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, assim como à Confederação Brasileira de Futebol por abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo. A América do Sul brilhará no Brasil com todas suas estrelas", escreveu a entidade.

Covid-19 no Brasil

O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes por covid-19: 462 mil. Além disso, por conta do atraso na vacinação, o número de casos da doença segue crescendo no país, que deve enfrentar uma terceira onda.